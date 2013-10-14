«Белкоммунмаш» – «Штадлер»: первая белорусско-швейцарская электричка сойдет с конвейера к декабрю 2014 года

Новости Беларуси. Завод еще не построен, а первый договор на поставку двухярусных аэроэкспрессов уже заключен. «Белкоммунмаш» завоевывает новые рынки как с привычными моделями общественного транспорта, так и с инновационными разработками. Сейчас все внимание приковано к городским электричкам, которые будут производится в Беларуси в тандеме со швейцарской компанией «Штадлер». Совместное производство Александр Лукашенко на минувшей пресс-конференции для российских СМИ назвал примером сотрудничества и грамотных инвестиций.

Кажется, только-только в Беларусь пришли первые пригородные электропоезда «Штадлер» – удобные и быстрые – но вот они уже стали повседневностью для многих. И скоро этот привычный комфорт будет производиться под знаком «Сделано в Беларуси».

Владимир Король, директор ОАО «Электрический транспорт»:

Такое производство не по плечу каждой стране. И если такое получается, такой тандем, такие возможные варианты коопераций, тогда, конечно, все это складывается. Беларусь имеет хороший потенциал в данном случае.

О том, что сотрудничество «Белкоммунмаша» и швейцарского «Штадлера» – пример удачных инвестиций, на пресс-конференции российским СМИ 11 октября говорил и президент Беларуси Александр Лукашенко. Будущим городским электричкам отечественного производства уже сейчас – зеленый свет. Завод, на котором планируется выпускать пригородные электропоезда, еще не построен, а контракт с Россией более чем на 350 миллионов евро уже заключен. Первая белорусско-швейцарская электричка сойдет с конвейера к декабрю 2014 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Король, директор ОАО «Электрический транспорт»:

Минимум 35 поездов мы должны будем сделать за три года.

Перспективы у нас – это СНГ, Финляндия, Латвия, Литва, Эстония, Скандинавские страны.

Если электропоезда «Штадлер», сделанные в Беларуси, лишь через год начнут бороздить просторы соседних государств, то троллейбусы производства «Белкоммунмаша» давно популярны и любимы во всем мире: от России до Латинской Америки.

Александр Вечер, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам управляющей компании холдинга «Белкоммунмаш»:

Транспорт адаптируется. Делаем для северных регионов утепленный вариант, устанавливаем дополнительное отопительное оборудование. А что касается южных стран, стран с теплым, жарким климатом, то, конечно, это дополнительная система кондиционирования салона, крышевые вентиляторы, размер форточек, их количество и так далее.

У компании амбициозные планы по покорению Западной и Восточной Европы. Новая модель троллейбуса, которая сейчас проходит сертификацию, придется по вкусу европейским потребителям.

Александр Вечер, заместитель генерального директора по маркетингу и продажам управляющей компании холдинга «Белкоммунмаш»:

Сегодня покупателями востребована совмещенная функция: чтобы троллейбус мог работать в системе автобуса. Мы проработали и смогли внедрить систему дизель-генератора малой мощности, который способен сегодня двигать троллейбус на те расстояния, на сколько хватит размера топливного бака в нем.

Объединенные технологии уже доказали свою не только жизнеспособность, но и перспективность. Первый значительный контракт на поставку белорусско-швейцарских электричек – тому яркое подтверждение. Ставка – на инновации, которые позволят завоевать новые рынки.