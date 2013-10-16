Борис Батура: Деревообрабатывающая промышленность Минской области развивается динамично, за исключением «Борисовдрева»

Новости Беларуси. Деревообрабатывающая промышленность Минской области развивается динамично, за исключением «Борисовдрева». Об этом сообщил председатель Миноблисполкома Борис Батура. 16 октября он посетил предприятие по выпуску бильярдного оборудования в Жодино.

Борис Батура отметил, что перспективы у этого производства серьезные, как и у всей деревообрабатывающей отрасли столичного региона. Наша продукция востребована за рубежом. В этом году впервые осуществлены поставки в Азербайджан, Германию, Таджикистан, Черногорию, Грузию.

Что же касается «Борисовдрева», то по заданию главы государства до начала ноября там должны завершить основные работы по реконструкции. Председатель Миноблисполкома выразил уверенность в том, что поручение Президента будет выполнено в срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

В Борисове, там, в основном, это МДФ, и реконструкция – это новое производство МДФ и реконструкция спичечного производства. Там ставится новая линия по производству спички. После ее запуска мы приступим к реконструкции действующего спичечного производства. Эту линию мы должны числа 20-го запустить, новую линию по спичечному производству, октября. Мероприятия по модернизации борисовского завода, основные мероприятия, должны быть закончены до 7 ноября.