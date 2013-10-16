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Борис Батура: Деревообрабатывающая промышленность Минской области развивается динамично, за исключением «Борисовдрева»

16 октября 2013 14:38
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Новости Беларуси. Деревообрабатывающая промышленность Минской области развивается динамично, за исключением «Борисовдрева». Об этом сообщил председатель Миноблисполкома Борис Батура. 16 октября он посетил предприятие по выпуску бильярдного оборудования в Жодино. 

Борис Батура отметил, что перспективы у этого производства серьезные, как и у всей деревообрабатывающей отрасли столичного региона. Наша  продукция востребована за рубежом. В этом году впервые осуществлены поставки в Азербайджан, Германию, Таджикистан, Черногорию, Грузию.

Что же касается «Борисовдрева», то по заданию главы государства до начала ноября там должны завершить основные работы по реконструкции. Председатель Миноблисполкома выразил уверенность в том, что поручение Президента будет выполнено в срок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:
В Борисове, там, в основном, это МДФ, и реконструкция – это новое производство МДФ и реконструкция спичечного производства. Там ставится новая линия по производству спички. После ее запуска мы приступим к реконструкции действующего спичечного производства. Эту линию мы должны числа 20-го запустить, новую линию по спичечному производству, октября. Мероприятия по модернизации борисовского завода, основные мероприятия, должны быть закончены до 7 ноября. 

# Экономика # Борис Батура # Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Минский областной исполнительный комитет

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