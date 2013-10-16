В деревне Махово Могилевской области только начали строить новую ферму, которая, по плану, уже должна давать прибыль

Новости Беларуси. В Могилевской области некоторые сельхозпредприятия сорвали сроки сдачи молочно-товарных комплексов. Причем в отдельных случаях речь идет не просто о затягивании строительства. В деревне Махово Могилевского района, например, к возведению только приступили. Между тем, по планам объект уже давно должны были ввести и получать с него прибыль.

Ольга Мельникова, заведующая молочно-товарной фермой ОАО «Фирма «Кадино»:

Коровы будут. Естественно, планируем, чтобы там больше поголовья было. Естественно, улучшится качество молока.

Заведующая молочно-товарной фермой в деревне Кадино буквально облизывается, глядя на строящийся комплекс, как кот на сметану. На старом объекте она работает более 15 лет. А эпопея с вводом в эксплуатацию нового длится уже четвертый год. На строящемся комплексе за это время сменилось несколько подрядчиков.

Сергей Артемчик, заместитель председателя Могилевского райисполкома:

Эта ферма, по роковому стечению обстоятельств, кочевала у нас из программы в программу. И только с введением программы реконструкции ферм она получила свое логическое продолжение. Первый пусковой комплекс (сарай и доильно-молочный блок) планируем ввести к концу года, но это, к сожалению, зависит еще и от финансовой составляющей.

Основные причины затягивания стройки – недостаток финансов и большая закредитованность хозяйств, говорят в райисполкоме. Однако «Фирма «Кадино», где возводится этот комплекс, получает доход не только от мясомолочной промышленности. Хозяйство специализируется еще и на овощеводстве. И, несмотря на немалые доходы, все же приходит в финансовый тупик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В деревне Махово Могилевского района к строительству молочно-товарной фермы только-только приступили. Согласно же графику, объект уже с сегодняшнего дня должен давать прибыль. Но вместо этого только успели сделать разметку будущего комплекса.

Стоимость строительства, даже по самым скромным подсчетам, – не менее 35 миллиардов рублей. На сегодня хозяйство получило кредитных только 2800. Этого, уверяют аграрии, едва ли хватит, чтобы провести элементарные подготовительные работы.

Мария Труцкая, заместитель председателя филиала сельхозпредприятия «Махово» ОАО «Могилевский завод «Строммашина»:

Комплекс очень хотелось бы видеть, но из-за недостатка средств мечту эту свою мы не можем осуществить.

Вячеслав Осмоловский, начальник управления Комитета госконтроля по Могилевской области:

Таких комплексов у нас два – один построен. Ферма в деревне Сеньково практически готова. Только там по доильному оборудованию вопросы. И точно такой же проект по всем условиям пытаются построить в Махово.

Головное предприятие, завод «Строммашина», не посчитало нужным выполнять поручение главы государства.

На сегодняшний день в области реконструируется чуть более 120 молочно-товарных ферм. Уверенности в том, что все они будут введены в эксплуатацию даже к концу года, пока нет.