Эффективный диалог. Основные тезисы экономического совещания у Президента

Новости Беларуси. Законопроекты, которые улучшат деловой климат, а также повысят инвестиционную привлекательность Беларуси, обсуждали 5 февраля на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экономика как раз та сфера, где необходимо постоянное оздоровление. Какие-то механизмы устаревают, какие-то еще не внедрены, поэтому в дискуссии участвовали и спикеры парламента, и представители Администрации Президента, а также председатели некоторых комитетов. Документы важные и касаются, в том числе работы госпредприятий. Поднимался вопрос и финансовой поддержки отстающих. Здесь необходима жесткая ответственность за результат. Она будет лежать на плечах руководителей.

Это тот случай, когда говорят: за каждой цифрой – реальная жизнь. А от каждого законопроекта зависит будущее той или иной сферы. Ну и, конечно, функционирование деловой среды. На традиционном совещании во Дворце Независимости руководство правительства, Администрации Президента, палат парламента. Одним словом, экономический блок. Практика такого прямого диалога показала свою эффективность.

А вот в центре внимания – сразу несколько вопросов. О развитии международного диалога, таможенные дела, работа предприятий. Глава государства с самого начала подчеркнёт: ждёт взвешенных и выверенных решений. Александр Лукашенко: Провалили обещанное, не вернули деньги, а бюджет за них должен платить Вопрос это, несомненно, серьёзный. Отсюда и жёсткое требование Президента Комитету госконтроля и Администрации Президента – контролировать сроки и четкое исполнение взятых на себя предприятиями обязательств. Ну и, конечно, ответственность за то или иное действие и результат несёт руководитель.

Первый вице-премьер рассказывает: много на совещании говорили о работе нашей цементной промышленности. В настоящее время обсуждается возможность оказания господдержки предприятиям этой отрасли. На рассмотрение главы государства по этому вопросу будет представлен отдельный нормативный правовой акт. В этой отрасли вопросов действительно немало.

Не раз говорилось о том, что мощности наших предприятий не загружены полностью, при этом – парадокс – импорт этой продукции значительный. Не выходят заводы и на прибыльную работу. Впрочем, есть и яркие положительные примеры, когда господдержка стала хорошим подспорьем. А у предприятия началась без преувеличения вторая жизнь. «Гомельстекло» – пример функционирования предприятия – Александр Турчин 2019-й только начался. Самое время реализовывать намеченные планы. Так, по итогам 2018 года валовой внутренний продукт вырос на 3% по сравнению с 2017-м и составил 121,6 млрд рублей.

Тоже в плюсе по ещё одному показателю – экспорту. По данным статкомитета на ноябрь он составил больше 38 млрд долларов. Объём внешней торговли 75,6. Неплохо привлекаем инвестиции – по итогам года 24,2 млрд рублей. Тут уже рост в 5%. Можем выйти на лучшие показатели. В целом об улучшении делового климата, инвестиционной привлекательности говорили и на сегодняшнем совещании. В ближайшее время предложения отразят в соответствующих документах.

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы сделали акцент уже на практику применения определенных норм законодательства за историю нашей страны. Поэтому необходимо будет внести определенные корректировки в предлагаемые документы. Концептуально те основные вещи, которые в них изложены, главой государства поддержаны.

Но как бы то ни было Беларусь уже успела зарекомендовать себя как надёжного и честного партнёра. Бизнесмены с удовольствием приходят к нам. Подтверждают это и мировые данные. Только в рейтинге Doing Business наша страна занимает 37-е место среди 190 стран. Опережаем Швейцарию, Японию, Бельгию и Израиль. Эксперты уверены: шагать к верхним строчкам можем ещё более быстрыми темпами.

Александр Швец, председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей:

Мы должны оценить по каким направлениям у нас ещё не всё сделано. Например, часть с точки зрения налогообложения сделано, часть будет делаться в этом году. Мы не минём вопросы совершенствования пенсионного законодательства и нагрузки за счёт отчисления ФФЗН - это очень важный, существенный пласт работы.