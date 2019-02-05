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Работа госпредприятий и улучшение бизнес-среды. На совещании у Президента обсудили ряд законопроектов

05 февраля 2019 13:42
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Новости Беларуси. 5 февраля ряд законопроектов обсуждался на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документы касаются работы госпредприятий, улучшения бизнес-среды и технических уточнений в некоторых международных соглашениях.

Такие встречи во Дворце Независимости традиционны, это возможность обменяться мнениями по ключевым темам, детально обсудить предложения и выработать эффективные решения. В дискуссии участвовали спикеры парламента, представители Администрации Президента, а также председатели некоторых комитетов.

Работа госпредприятий и улучшение бизнес-среды. На совещании у Президента обсудили ряд законопроектов-1

Документы, направленные на улучшение делового климата и повышение инвестиционной привлекательности Беларуси, как ожидается, примут в ближайшее время.

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По итогам совещания Президент поручил доработать некоторые предложения. В целом же курс на создание комфортной деловой среды поддержан. А что касается эффективной работы госпредприятий, особенно тех, которым была оказана поддержка, то Александр Лукашенко еще раз обратил внимание на сроки исполнения взятых обязательств. Жесткая ответственность за результат должна лежать на руководителях.

Работа госпредприятий и улучшение бизнес-среды. На совещании у Президента обсудили ряд законопроектов-4

Александр Турчин, первый заместитель премьер-министра:
Отдельный блок вопросов касался функционирования ряда наших предприятий, в частности, «Гомельстекло». Наверное, правительство может с удовлетворением отметить, что «Гомельстекло» – пример функционирования предприятия, которому была оказана значительная государственная поддержка, и это дало определенные результаты.

По итогам 2018 года уровень рентабельности на этом предприятии позволяет правительству с оптимизмом смотреть и быть уверенным, что предприятие все свои обязательства перед государством, бюджетом, банковской системой выполнит в полном объеме.

Работа госпредприятий и улучшение бизнес-среды. На совещании у Президента обсудили ряд законопроектов-7

Среди прочих вопросов обсуждалась возможность оказания господдержки предприятиям цементной отрасли. Однако эти предложения оформят в отдельный нормативный акт.

На совещание были вынесены также несколько законопроектов – о ратификации международных соглашений. В частности, речь о таможенном сотрудничестве в рамках СНГ.

Еще одно направление – финансовые институты. Здесь на повестке дня оказались проекты с Европейским банком реконструкции и развития в сфере ЖКХ. А с турецкой стороной мы ратифицируем соглашение об использовании в мирных целях атомной энергии.

Работа госпредприятий и улучшение бизнес-среды. На совещании у Президента обсудили ряд законопроектов-10

# Бизнес в Беларуси # Экономика # Александр Турчин # Фотофакт

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