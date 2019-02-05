От работы предприятий до международного сотрудничества. Президент Беларуси собрал на совещание экономический блок страны

Такие встречи во Дворце Независимости традиционны. Это возможность обменяться мнениями по ключевым темам, детально обсудить предложения и выработать эффективные решения. К разговору были приглашены спикеры парламента, представители Администрации Президента, а также председатели некоторых комитетов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Рассмотрим несколько законопроектов, которые непосредственно будут влиять на деловую среду. Они касаются и международного сотрудничества, взаимодействия с Европейским банком реконструкции и развития, вопросы таможенных процедур и дел.

Правительство внесло предложения по повышению эффективности работы отдельных предприятий. При этом еще раз хочу напомнить: никаких поблажек быть не должно. И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того как (извините, в очередной раз напоминаю) руководители пойдут в места не столь отдаленные, тогда мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз. А так руководство предприятий себя прекрасно чувствует. Провалили обещанное, не вернули конкретно деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. Надо эту практику было закончить вчера.

Среди предложенных для обсуждения документов также несколько соглашений о ратификации международных договоров.