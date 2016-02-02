I Евразийский горно-геологический форум собрал в Минске специалистов со всех стран-партнеров по ЕАЭС

Новости Беларуси. Формирование единого сырьевого рынка, развитие государственно-частного партнерства в горной отрасли и современные технологии разработки недр. В Минске на I Евразийский горно-геологический форум собрались партнеры по Евразийскому союзу. И, пожалуй, самым насущным вопросом для всего мира сегодня является поиск новых экономически выгодных видов сырья. Традиционные нефть и газ теряют свою актуальность. И яркое свидетельство тому стремительно падающая цена на «черное золото».

I Евразийский горно-геологический форум собрал специалистов со всех стран-партнеров по ЕАЭС. Организация такой переговорной площадки актуальна как никогда. Ситуация с обесцененным «черным золотом» заставляет по-другому взглянуть на подземные возможности. В тех непростых условиях, в которых сегодня живет весь мир, перед каждым государством в каждой отрасли стоит задача зарабатывать. Нужны новые, рентабельные проекты. Поиск экономически выгодных видов сырья и привлечение инвестиций в разведку полезных ископаемых – ключевая цель современной геологии.

Андрей Ковхуто, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

На форуме будут представлены современные технологии, которые позволяют даже в теперешнее непростое время найти те пути, которые позволят с экономической выгодой как разведывать, так и добывать минеральные ресурсы.

Сегодня Беларусь уже готова начать разработку руд, силицидов и бентонитовых глин. Сырье может использоваться как импортозамещающее внутри страны и продаваться за рубеж. Республика также может увеличить экспорт своих услуг и технологий в области разработки и добычи полезных ископаемых. К тому же наши специалисты имеют хорошие рекомендации. С участием отечественных компаний успешно реализуются проекты в Венесуэле и России.

Николай Милитенко, заместитель директора департамента государственной политики и регулирования в области геологии и недропользования Министерства природы Российской Федерации:

Мы высоко ценим опыт, квалификацию и технологии, которыми располагает белорусская сторона. Просторы Западной Сибири, северо-запада открыты для совместных проектов.

Еще одно направление сотрудничества – поиск альтернативных источников энергии. Здесь нужна консолидация сил. В Беларуси, хоть и в локальных масштабах, но все чаще используется энергия ветра, строятся гидроэлектростанции. Некоторые предприимчивые предприятия переходят на местные виды топлива, как, например, мусороперерабатывающий завод, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Никонов, заместитель директора по производству и торговле коммунального предприятия:

Мы за год сэкономили 2,8 млрд рублей только на теплоэнергии.

Дмитрий Крутой, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Государство перестроило работу с инвесторами, которые хотят осуществлять инвестиции в местные виды топлива. Введена система квотирования, конкурсности и повышенных коэффициентов на ту электроэнергию, которую мы будем получать от этих источников.

Снять свою экономику с «нефтяной иглы» сейчас пытаются многие страны, которые в свое время на этом разбогатели. К примеру, Объединенные Арабские Эмираты делают ставку на солнечную энергию. В Дубае активно строится комплекс заводов мощностью до тысячи мегаватт. Этого более чем достаточно для внутренних потребностей страны. Эра углеводородной энергетики на закате. И откуда подует ветер перемен, покажет только время.