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ЕАБР: снижение процентных ставок стимулирует рост кредитования в Беларуси

04 сентября 2023 18:08
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Новости Беларуси. По данным еженедельного макроэкономического обзора Евразийского банка развития, увеличился общий кредитный портфель банковских организаций Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕАБР: снижение процентных ставок стимулирует рост кредитования в Беларуси-1

Денег достаточно и банки готовы кредитовать население и предприятия на взаимовыгодных условиях. К слову, более половины прироста задолженности банкам – это выдача кредитов коммерческим предприятиям. Ранее главный финансовый регулятор опубликовал статистику, из которой следует, что в 2023 году физлица стали брать больше кредитов, а компании все меньше занимают у банков иностранную валюту. Общая сумма займов физлицам на 1 августа превысила 18,5 миллиарда рублей. Чаще всего с помощью кредитов белорусы решают квартирный вопрос.

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# Банк развития # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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