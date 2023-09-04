ЕАБР: снижение процентных ставок стимулирует рост кредитования в Беларуси

Денег достаточно и банки готовы кредитовать население и предприятия на взаимовыгодных условиях. К слову, более половины прироста задолженности банкам – это выдача кредитов коммерческим предприятиям. Ранее главный финансовый регулятор опубликовал статистику, из которой следует, что в 2023 году физлица стали брать больше кредитов, а компании все меньше занимают у банков иностранную валюту. Общая сумма займов физлицам на 1 августа превысила 18,5 миллиарда рублей. Чаще всего с помощью кредитов белорусы решают квартирный вопрос.

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