Новости экономики за 04.09.2023
Беларусь вошла в пятерку лидеров стран – экспортеров сыра наряду с Новой Зеландией, странами ЕС и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сколько съедаем сами, а сколько поставляем за рубеж? Почему в стране сокращается потребление природного газа и как доступные кредиты повлияли на вторичный рынок недвижимости?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.
В БЕЛАРУСИ СОКРАТИЛОСЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА
В стране сократилось потребление природного газа. Основным фактором снижения стала работа Белорусской атомной электростанции. С момента включения в энергосистему первого энергоблока БелАЭС выработала 18,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это позволило заместить около 5 миллиардов кубометров газа. С вводом второго энергоблока атомная станция будет генерировать такой же объем электроэнергии ежегодно. Также влияние на сокращение потребления газа оказывают и реализуемые в стране мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности.
БЕЛАРУСЬ ВОШЛА В ТОП-5 СТРАН – ЭКСПОРТЕРОВ СЫРА
Беларусь вошла в топ-5 экспортеров сыра наряду с Новой Зеландией, странами ЕС и США. У нас четвертая строка рейтинга. Рынок сыра среди молочных продуктов – это основной сегмент, демонстрирующий рост. А потому, следуя тенденциям мирового развития и увеличения спроса на данный вид продукции, Беларусь наращивает объемы его выпуска. При производстве сыра без малого 30 килограммов на человека каждый белорус по статистике потребляет его около 7 килограммов в год. Таким образом, от всего объема произведенного (более чем 300 тысяч тонн) 85 % отправляется на экспорт.
Читайте также:
В ЕАЭС поддержат производителей ковров с помощью обнуления импортных пошлин
ЕАБР: снижение процентных ставок стимулирует рост кредитования в Беларуси
Белорусские лифты занимают место старых подъемников в домах Еревана