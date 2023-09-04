Новости экономики за 04.09.2023

Беларусь вошла в пятерку лидеров стран – экспортеров сыра наряду с Новой Зеландией, странами ЕС и США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сколько съедаем сами, а сколько поставляем за рубеж? Почему в стране сокращается потребление природного газа и как доступные кредиты повлияли на вторичный рынок недвижимости? Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской. В БЕЛАРУСИ СОКРАТИЛОСЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРИРОДНОГО ГАЗА

В стране сократилось потребление природного газа. Основным фактором снижения стала работа Белорусской атомной электростанции. С момента включения в энергосистему первого энергоблока БелАЭС выработала 18,5 миллиарда киловатт-часов электроэнергии. Это позволило заместить около 5 миллиардов кубометров газа. С вводом второго энергоблока атомная станция будет генерировать такой же объем электроэнергии ежегодно. Также влияние на сокращение потребления газа оказывают и реализуемые в стране мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности. БЕЛАРУСЬ ВОШЛА В ТОП-5 СТРАН – ЭКСПОРТЕРОВ СЫРА