Прямой эфир

ЕАБР: рост доходов населения в Беларуси стимулирует кредитование

07 августа 2023 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Белорусы в июле продали валюты на чистой основе на 76 миллионов долларов. Это почти вдвое больше, чем месяц назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕАБР: рост доходов населения в Беларуси стимулирует кредитование-1

Физические лица уже давно являются чистыми продавцами валюты. С начала года они продали больше, чем купили на 381 миллионов долларов. Набирает обороты и кредитование населения и бизнеса. Эксперты Евразийского банка развития закредитованность объясняют доступностью займов благодаря снижению процентных ставок и мягкой денежно-кредитной политике. В ЕАБР предупреждают, что высокие темпы кредитования при росте доходов населения, который был зафиксирован в Беларуси, приводят к повышению инфляционных рисков.

Больше новостей экономики за 7 августа читайте здесь.

# Ситуация на валютном рынке Беларуси # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Эксперты: цены на мировом рынке недвижимости продолжат расти
07 августа 2023 17:45

Эксперты: цены на мировом рынке недвижимости продолжат расти

«Северсталь» и «Гомсельмаш» заключили многомиллионный контракт
07 августа 2023 07:38

«Северсталь» и «Гомсельмаш» заключили многомиллионный контракт

Цены почти на все скупаемые у физлиц драгметаллы увеличены
04 августа 2023 16:34

Цены почти на все скупаемые у физлиц драгметаллы увеличены