ЕАБР: рост доходов населения в Беларуси стимулирует кредитование

Новости Беларуси. Белорусы в июле продали валюты на чистой основе на 76 миллионов долларов. Это почти вдвое больше, чем месяц назад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Физические лица уже давно являются чистыми продавцами валюты. С начала года они продали больше, чем купили на 381 миллионов долларов. Набирает обороты и кредитование населения и бизнеса. Эксперты Евразийского банка развития закредитованность объясняют доступностью займов благодаря снижению процентных ставок и мягкой денежно-кредитной политике. В ЕАБР предупреждают, что высокие темпы кредитования при росте доходов населения, который был зафиксирован в Беларуси, приводят к повышению инфляционных рисков.