Новости экономики за 07.08.2023

Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.

Пока белорусские аграрии пополняют закрома новым урожаем, в Нацбанке рапортуют об увеличении золото-валютных резервов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насколько приросли международные активы, а также кредитные портфели крупнейших банков страны? И почему китайские компании заинтересованы в белорусской биржевой торговле?

Такая статистика была озвучена во время презентации возможностей Белорусской биржевой площадки на международном форуме по развитию деревообрабатывающей отрасли в Тайцане (провинция Цзянсу, КНР). Мероприятие собрало крупнейших импортеров лесопродукции, использующих контейнерный порт Тайцана для приемки и перевалки грузов со всего мира, в том числе из Беларуси. Рост интереса китайских покупателей к биржевому механизму связан с более гибкой ценовой политикой отечественных экспортеров, а также с дополнительными сервисами и гарантиями, которые обеспечивает белорусская торговая платформа.

МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ ПОСЛЕ СНИЖЕНИЯ В ИЮНЕ И МАЕ