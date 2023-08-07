Новости экономики за 07.08.2023
Пока белорусские аграрии пополняют закрома новым урожаем, в Нацбанке рапортуют об увеличении золото-валютных резервов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Насколько приросли международные активы, а также кредитные портфели крупнейших банков страны? И почему китайские компании заинтересованы в белорусской биржевой торговле?
Подробнее об этих и других новостях экономики в деловом обзоре от Натальи Надольской.
КИТАЙСКИЕ КОМПАНИИ В 2,5 РАЗА УВЕЛИЧИЛИ ЗАКУПКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ НА БЕЛОРУССКИХ БИРЖЕВЫХ ТОРГАХ
Такая статистика была озвучена во время презентации возможностей Белорусской биржевой площадки на международном форуме по развитию деревообрабатывающей отрасли в Тайцане (провинция Цзянсу, КНР). Мероприятие собрало крупнейших импортеров лесопродукции, использующих контейнерный порт Тайцана для приемки и перевалки грузов со всего мира, в том числе из Беларуси. Рост интереса китайских покупателей к биржевому механизму связан с более гибкой ценовой политикой отечественных экспортеров, а также с дополнительными сервисами и гарантиями, которые обеспечивает белорусская торговая платформа.
МИРОВЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ В ИЮЛЕ ВЫРОСЛИ ПОСЛЕ СНИЖЕНИЯ В ИЮНЕ И МАЕ
По данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, такая динамика объясняется резким ростом цен на растительные масла. Мировые цены на подсолнечное масло за июль выросли сразу на 15 % на фоне возникшей неопределенности в отношении экспортных поставок после выхода России из зерновой сделки. Одновременно цены на пальмовое, соевое и рапсовое масла выросли из-за опасений рынка по поводу перспектив производства в ведущих странах-экспортерах.
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