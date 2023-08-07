«Северсталь» и «Гомсельмаш» заключили многомиллионный контракт

Новости Беларусь. Новый этап сотрудничества: российская металлургическая компания обеспечивает производство компонентов белорусских комбайнов. Договоренность между «Северсталью» и «Гомсельмашем» достигнута для увеличения объемов выпуска продукции. По условиям контракта поставка будет осуществлена на сумму более 100 миллионов российских рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производством деталей занимается цех переработки металлопроката «Северстали», где есть оборудование для лазерной резки металла. Оперативно обеспечивать потребность «Гомсельмаша» в деталях поможет запуск второй такой установки.

Игорь Панкратов, заместитель генерального директора холдинга «Гомсельмаш»:

Импортоопережение. До сих пор некоторые оглядываются «а вот там». Не нужно повторять те решения, они уже устарели, их нет. Надо смотреть вперед и применять новые. А глубокие кооперационные связи позволят людей обеспечить работой (и там, и здесь), себестоимость продукции падает, потребитель получает комбайны с приятным ценовым предложением. Объем возрастает – и все довольны.

Объем металлопотребления в сегменте сельхозтехники в России и Беларуси составляет 250 тысяч тонн в год. Эксперты рынка отмечают увеличение спроса на высокопрочные марки стали, растут требования к качеству металла и потребности в металлообработке и поставке готовых деталей. Партнерство Беларуси и России в данной сфере готово дать ответ на этот вызов.