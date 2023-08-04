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Цены почти на все скупаемые у физлиц драгметаллы увеличены

04 августа 2023 16:34
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Новости Беларуси. В стране увеличат цены почти на все драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены почти на все скупаемые у физлиц драгметаллы увеличены-1

Золото теперь можно сдать дороже, платину – дешевле. За грамм золота 958-й пробы заплатят почти 162 рубля вместо прежних 157-ми. Скупочные цены на серебро теперь от 1,5 до 2 рублей за грамм в зависимости от пробы.

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# Экономика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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