Цены почти на все скупаемые у физлиц драгметаллы увеличены

Новости Беларуси. В стране увеличат цены почти на все драгоценные металлы в изделиях и ломе, скупаемые у физических лиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Золото теперь можно сдать дороже, платину – дешевле. За грамм золота 958-й пробы заплатят почти 162 рубля вместо прежних 157-ми. Скупочные цены на серебро теперь от 1,5 до 2 рублей за грамм в зависимости от пробы.