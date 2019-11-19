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Дженифер Мур на Международном форуме предпринимательства: «Каждый раз, когда я приезжаю сюда, меня приятно удивляет аудитория»

19 ноября 2019 11:47
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Новости Беларуси. Главное бизнес-событие страны. Беларусь присоединилась к Всемирной неделе предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дженифер Мур на Международном форуме предпринимательства: «Каждый раз, когда я приезжаю сюда, меня приятно удивляет аудитория»-1

Она одновременно проходит более чем в 170 странах мира. В Минске 19 ноября собрались представители всех видов бизнеса – от корпораций и банков до стартапов. На Международном форуме предпринимательства представляют реальные решения в помощь малому и среднему бизнесу, а также обсуждают пути создания целостной экосистемы для предпринимателей. Как отмечают эксперты, этот год стал рекордным в сфере финансирования бизнеса банками, что говорит об активном развитии частной предпринимательской деятельности.

Дженифер Мур на Международном форуме предпринимательства: «Каждый раз, когда я приезжаю сюда, меня приятно удивляет аудитория»-4

Дженифер Мур на Международном форуме предпринимательства: «Каждый раз, когда я приезжаю сюда, меня приятно удивляет аудитория»-6

Иван Вареница, заместитель председателя правления ОАО «Банк развития»:
Уникальная площадка, где самые прорывные идеи, самые дерзкие устремления обретают реализацию в практической плоскости, где новаторы, финансисты, бизнесмены объединяют свои усилия, чтобы делать мир лучше, делать страны успешнее.

Дженифер Мур на Международном форуме предпринимательства: «Каждый раз, когда я приезжаю сюда, меня приятно удивляет аудитория»-9

Дженифер Мур, поверенный в делах США в Беларуси:
Каждый раз, когда я приезжаю сюда, меня приятно удивляет аудитория – здесь много молодых людей, что говорит об огромном молодом потенциале в Беларуси. И это очень важно для нас отметить. В этот раз у нас был высочайший уровень гостей из Вашингтона. Это подчеркивает наши долгосрочные намерения развивать новое поколение белорусских лидеров и предпринимателей.

Дженифер Мур на Международном форуме предпринимательства: «Каждый раз, когда я приезжаю сюда, меня приятно удивляет аудитория»-12

Дженифер Мур на Международном форуме предпринимательства: «Каждый раз, когда я приезжаю сюда, меня приятно удивляет аудитория»-14

# Государственная политика в сфере предпринимательства # Экономика # Иван Вареница # Дженифер Мур # Фотофакт

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