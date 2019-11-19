Дженифер Мур на Международном форуме предпринимательства: «Каждый раз, когда я приезжаю сюда, меня приятно удивляет аудитория»

Новости Беларуси. Главное бизнес-событие страны. Беларусь присоединилась к Всемирной неделе предпринимательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она одновременно проходит более чем в 170 странах мира. В Минске 19 ноября собрались представители всех видов бизнеса – от корпораций и банков до стартапов. На Международном форуме предпринимательства представляют реальные решения в помощь малому и среднему бизнесу, а также обсуждают пути создания целостной экосистемы для предпринимателей. Как отмечают эксперты, этот год стал рекордным в сфере финансирования бизнеса банками, что говорит об активном развитии частной предпринимательской деятельности.

Иван Вареница, заместитель председателя правления ОАО «Банк развития»:

Уникальная площадка, где самые прорывные идеи, самые дерзкие устремления обретают реализацию в практической плоскости, где новаторы, финансисты, бизнесмены объединяют свои усилия, чтобы делать мир лучше, делать страны успешнее.