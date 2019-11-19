Депутаты в первом чтении одобрили проект республиканского бюджета на 2020 год

В приоритете – финансирование образования и здравоохранения. Продолжится и выплата семейного капитала в расчете 22500 рублей на получателя. Доходы консолидированного бюджета предусмотрены практически на уровне этого года – это 39,5 миллиарда рублей. Расходная часть впервые за последние шесть лет превысит доходы.

Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Дефицита бояться не надо. Он небольшой удельный вес сегодня к внутреннему валовому продукту. Мы видим, что не брали целевой сценарий развития, мы брали базовый. У нас есть подушка определенной безопасности. Мы видим, что параметры социально-экономического развития надо выполнять, на что и нацелены практически все отрасли экономики: эффективность госпредприятий, снижение расходов на поддержку госсектора. Это, конечно, наши основные резервы. Ну и, конечно, обслуживание и погашение государственного долга.