Новости Беларуси. 19 ноября депутаты в первом чтении одобрили проект республиканского бюджета на 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 19 ноября депутаты в первом чтении одобрили проект республиканского бюджета на 2020 год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В приоритете – финансирование образования и здравоохранения. Продолжится и выплата семейного капитала в расчете 22500 рублей на получателя. Доходы консолидированного бюджета предусмотрены практически на уровне этого года – это 39,5 миллиарда рублей. Расходная часть впервые за последние шесть лет превысит доходы.
Бюджет сверстан традиционно по базовому сценарию развития экономики. Предусмотрены и последствия налогового маневра. Общий объем потерь доходов оценивается в 1,9 миллиарда рублей.
Людмила Добрынина, председатель Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Дефицита бояться не надо. Он небольшой удельный вес сегодня к внутреннему валовому продукту. Мы видим, что не брали целевой сценарий развития, мы брали базовый. У нас есть подушка определенной безопасности. Мы видим, что параметры социально-экономического развития надо выполнять, на что и нацелены практически все отрасли экономики: эффективность госпредприятий, снижение расходов на поддержку госсектора. Это, конечно, наши основные резервы. Ну и, конечно, обслуживание и погашение государственного долга.
По традиции главный финансовый документ страны будет окончательно утвержден до Нового года. Проект бюджета во втором чтении депутаты рассмотрят 27 ноября.