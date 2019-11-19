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57 компаний зарегистрировано, 13 стран мира. Какие планы у индустриального парка «Великий камень» в Беларуси

19 ноября 2019 09:03
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Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон или сокращенно FEMOZA назвала индустриальный парк «Великий камень» самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире.

57 компаний зарегистрировано, 13 стран мира. Какие планы у индустриального парка «Великий камень» в Беларуси-1

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.

57 компаний зарегистрировано, 13 стран мира. Какие планы у индустриального парка «Великий камень» в Беларуси-4

Что такое индустриальный парк? Какие планы у индустриального парка «Великий камень» в Беларуси? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

57 компаний зарегистрировано, 13 стран мира. Какие планы у индустриального парка «Великий камень» в Беларуси-7

# Белорусско-китайский индустриальный парк # Экономика # Кирилл Коротеев # Фотофакт

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