57 компаний зарегистрировано, 13 стран мира. Какие планы у индустриального парка «Великий камень» в Беларуси

Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон или сокращенно FEMOZA назвала индустриальный парк «Великий камень» самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире.

Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – первый заместитель генерального директора СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.