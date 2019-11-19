Новости Беларуси. 19 ноября депутаты рассмотрят проект республиканского бюджета на 2020 год. В планах правительства также на 11% увеличить и расходы на социальную сферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 19 ноября депутаты рассмотрят проект республиканского бюджета на 2020 год. В планах правительства также на 11% увеличить и расходы на социальную сферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На зарплаты бюджетникам хотят направить чуть менее двух миллиардов рублей. В целом бюджет на 2020 год сохранит свою социальную направленность. Его проект в первом чтении депутаты рассмотрят уже 19 ноября. Бюджетная политика ориентирована и на создание в регионах равных условий для жизни.
Областям будет оказана существенная поддержка: почти на треть возрастет размер средств, передаваемых в местные бюджеты из республиканского. Кроме того, сегодня в повестку дня включено еще 16 законопроектов. В частности, планируется ратифицировать межправительственное белорусско-польское соглашение о строительстве нового моста через Западный Буг на пограничном переходе «Домачево-Словатичи».