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19 ноября депутаты рассмотрят проект республиканского бюджета на 2020 год

19 ноября 2019 06:55
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Новости Беларуси. 19 ноября депутаты рассмотрят проект республиканского бюджета на 2020 год. В планах правительства также на 11% увеличить и расходы на социальную сферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

19 ноября депутаты рассмотрят проект республиканского бюджета на 2020 год -1

На зарплаты бюджетникам хотят направить чуть менее двух миллиардов рублей. В целом бюджет на 2020 год сохранит свою социальную направленность. Его проект в первом чтении депутаты рассмотрят уже 19 ноября. Бюджетная политика ориентирована и на создание в регионах равных условий для жизни.

19 ноября депутаты рассмотрят проект республиканского бюджета на 2020 год -4

Областям будет оказана существенная поддержка: почти на треть возрастет размер средств, передаваемых в местные бюджеты из республиканского. Кроме того, сегодня в повестку дня включено еще 16 законопроектов. В частности, планируется ратифицировать межправительственное белорусско-польское соглашение о строительстве нового моста через Западный Буг на пограничном переходе «Домачево-Словатичи».

# Государственный бюджет Беларуси # Экономика # Фотофакт

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