Новости Беларуси. 19 ноября депутаты рассмотрят проект республиканского бюджета на 2020 год. В планах правительства также на 11% увеличить и расходы на социальную сферу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На зарплаты бюджетникам хотят направить чуть менее двух миллиардов рублей. В целом бюджет на 2020 год сохранит свою социальную направленность. Его проект в первом чтении депутаты рассмотрят уже 19 ноября. Бюджетная политика ориентирована и на создание в регионах равных условий для жизни.