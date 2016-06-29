Матиас Рёсслер: мы заинтересованы в развитии сотрудничества между Беларусью и Саксонией

Новости Беларуси. Развивать и наращивать экономический потенциал – перспективы дальнейшего сотрудничества Беларуси и Саксонии. Немецкая делегация в эти дни проводит переговоры и посещает белорусские предприятия. Особый интерес гости проявили к машиностроению. В свою очередь, Беларусь готова создать все условия для благоприятного инвестиционного климата.

Помимо экономического сотрудничества руководство Ландтага федеральной земли заинтересовано в совместном развитии в сфере науки и образования. Первым шагом в данном направлении со стороны Беларуси стал Болонский процесс, к которому наша страна присоединилась в 2015 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Матиас Рёсслер, президент Ландтага федеральной земли Саксония (Германия):

Мы прибыли в страну, чтобы получить представление об инфраструктуре, о ситуации в стране. То, что мы увидели, для нас было очень интересным. Это чудесная страна. Мы заинтересованы в развитии сотрудничества между Беларусью и Саксонией, между Беларусью и Германией.