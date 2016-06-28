Новости экономики 28.06.2016

Новости Беларуси. Правительство планирует сократить издержки жилищно-коммунального хозяйства. Сильнее всего оптимизировать бюджет придется столице.

Каким образом это отразится на жировках белорусов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЖИРОВКИ СТАНУТ «ЛЕГЧЕ»

Жировки белорусов подешевеют, вплоть до 8%. Такое решение приняло правительство страны, установив новые предельно допустимые цены на услуги ЖКХ. Сокращение стало возможным, благодаря снижению стоимости газа для организаций жилищно-коммунального хозяйства. В целом Совмин планирует в этом году уменьшить затраты в системе ЖКХ на 2,5 триллиона рублей.

ПОСОБИЕ БЕЗ РАБОТЫ

Пособие по безработице будет увеличено. Минтруда предлагает приравнять его к бюджету прожиточного минимума - сегодня это 1 миллион 669 тысяч. Однако, рассчитывать на такую сумму могут не все, а лишь сотрудники, уволенные в связи с ликвидацией предприятия, либо деятельности индивидуального предпринимателя.

ДОГОВОРЫ БЕЗ НОЛЕЙ

Банковские договоры можно не переоформлять. После 1 июля финансовые учреждения сами переведут счета клиентов согласно условиям деноминации. Суммы по кредитам и депозитам автоматически лишатся нолей. Аналогично пересчитают и проценты, которые необходимо погашать либо получать. Не требуется также перезаключать пенсионные договоры – когда пособия перечисляются сразу на счет клиента. К слову, сами пенсии будут выплачивать в штатном режиме. По графику в июле их можно получить с 5 числа. Начислены пособия в деноминированных рублях, однако, на руки выдавать будут в зависимости от наличия купюр в кассе.

С ТОЛСТОЙ СУМКОЙ НА РЕМНЕ

Белорусская почта не будет оказывать услуги 1 июля. Все операции, связанные с получением либо выдачей платежей, переносятся на 2-ое число. Доставка корреспонденции при этом планируется в штатном режиме, однако, отправления должны быть с предоплатой. Посылки наложенным платежом оформить не получится.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже завершились снижением курса рубля к корзине валют. Доллар подорожал на 5 пунктов. В среду американская валюта будет стоить 20 041. Евро укрепился на 11 рублей. Официальный курс на 29 июня – 22 172. Российская валюта выросла чуть более, чем на один рубль. По Нацбанку на завтра – 309,08.