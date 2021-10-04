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В Китае из-за дождей затопило некоторые города, жители не могут выбраться из домов

04 октября 2021 13:54
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Новости Китая. Проливные дожди в Китае вызвали наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Китае из-за дождей затопило некоторые города, жители не могут выбраться из домов-1

Несколько городов оказались затопленными. Спасатели помогают людям выбираться из домов, которые превратились в ловушку из-за большого количества воды. Затопленные дороги привели к перебоям в дорожном движении.  

В Китае из-за дождей затопило некоторые города, жители не могут выбраться из домов-4

В северо-восточных регионах страны зафиксировали рекордное количество осадков. Сообщений о жертвах пока не поступало.  

# Наводнение # Фотофакт

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