В Китае из-за дождей затопило некоторые города, жители не могут выбраться из домов

Новости Китая. Проливные дожди в Китае вызвали наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Китая. Проливные дожди в Китае вызвали наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несколько городов оказались затопленными. Спасатели помогают людям выбираться из домов, которые превратились в ловушку из-за большого количества воды. Затопленные дороги привели к перебоям в дорожном движении.
В северо-восточных регионах страны зафиксировали рекордное количество осадков. Сообщений о жертвах пока не поступало.