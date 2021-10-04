В Китае из-за дождей затопило некоторые города, жители не могут выбраться из домов

Новости Китая. Проливные дожди в Китае вызвали наводнения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько городов оказались затопленными. Спасатели помогают людям выбираться из домов, которые превратились в ловушку из-за большого количества воды. Затопленные дороги привели к перебоям в дорожном движении.