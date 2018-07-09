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Два новых микрорайона появятся в Минске к 2020-ому году

09 июля 2018 12:20
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Новости Беларуси. Градостроительные планы обсудили 9 июля в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Два новых микрорайона появятся в Минске к 2020-ому году-1

Так, новый микрорайон «Ноттингем» будет построен рядом с поселком Колодищи, а в Ленинском районе возведут жилой комплекс «Лошица-8». Проектирование уже завершено, строители готовы приступить к работе. Ожидается, что решить свой квартирный вопрос здесь смогут около ста тысяч человек.

Два новых микрорайона появятся в Минске к 2020-ому году-4

Два новых микрорайона появятся в Минске к 2020-ому году-6

Дмитрий Микуленок, директор УКС Мингорисполкома:
Общий объем жилья там около миллиона двухсот квадратных метров. Это и есть жилье для нуждающихся. Планы на ближайшие три года – это строительство пяти новых поликлиник и реконструкция одной. Это Московский, Первомайский и Фрунзенский районы, детский сад и школа в Каменной горке.

Два новых микрорайона появятся в Минске к 2020-ому году-9

Сегодня же на совещании в мэрии обсудили и ситуацию с дорогами. В повестке – ремонт городских артерий, ведущих к спортивным комплексам и достопримечательностям столицы. Ко II Европейским играм еще предстоит привести в порядок 70 тысяч квадратных метров полотна.

# Государственная политика в области жилищного строительства # Экономика # Дмитрий Микуленок # Фотофакт

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