Два новых микрорайона появятся в Минске к 2020-ому году

Новости Беларуси. Градостроительные планы обсудили 9 июля в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, новый микрорайон «Ноттингем» будет построен рядом с поселком Колодищи, а в Ленинском районе возведут жилой комплекс «Лошица-8». Проектирование уже завершено, строители готовы приступить к работе. Ожидается, что решить свой квартирный вопрос здесь смогут около ста тысяч человек.

Дмитрий Микуленок, директор УКС Мингорисполкома:

Общий объем жилья там около миллиона двухсот квадратных метров. Это и есть жилье для нуждающихся. Планы на ближайшие три года – это строительство пяти новых поликлиник и реконструкция одной. Это Московский, Первомайский и Фрунзенский районы, детский сад и школа в Каменной горке.