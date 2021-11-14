Доступ к продуктам на любой кошелёк. Беларусь вошла в топ-30 стран по уровню продовольственной безопасности
Новости Беларуси. По подсчетам ООН, на грани голода находятся более 45 миллионов человек. Когда вдумываешься в эти цифры, понимаешь: что бы ни происходило вокруг: пандемия, санкции, гуманитарный кризис – продовольственная безопасность страны в приоритете. Об этом на неделе напомнил и Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В целом по стране собрали 9 миллионов тонн зерна – урожай неплохой. Белорусы не голодают и имеют доступ к продуктам на любой кошелек. Кстати, в Глобальном индексе продовольственной безопасности у нас 23-е место. И тут важно как минимум эту позицию удержать.
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Здесь представили лучшие образцы продуктов питания как отечественных производителей, так и зарубежных компаний. Помимо презентации достижений, «Продэкспо» – это еще и отличная площадка для расширения рынков сбыта и поиска новых партнеров. Коммерческие контракты заключены с десятками государств.