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Доступ к продуктам на любой кошелёк. Беларусь вошла в топ-30 стран по уровню продовольственной безопасности

14 ноября 2021 18:18
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Новости Беларуси. По подсчетам ООН, на грани голода находятся более 45 миллионов человек. Когда вдумываешься в эти цифры, понимаешь: что бы ни происходило вокруг: пандемия, санкции, гуманитарный кризис – продовольственная безопасность страны в приоритете. Об этом на неделе напомнил и Президент, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Доступ к продуктам на любой кошелёк. Беларусь вошла в топ-30 стран по уровню продовольственной безопасности-1

В целом по стране собрали 9 миллионов тонн зерна – урожай неплохой. Белорусы не голодают и имеют доступ к продуктам на любой кошелек. Кстати, в Глобальном индексе продовольственной безопасности у нас 23-е место. И тут важно как минимум эту позицию удержать.  

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Доступ к продуктам на любой кошелёк. Беларусь вошла в топ-30 стран по уровню продовольственной безопасности-4

Международная специализированная выставка-ярмарка «Продэкспо» на неделе объединила более сотни участников.  

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Здесь представили лучшие образцы продуктов питания как отечественных производителей, так и зарубежных компаний. Помимо презентации достижений, «Продэкспо» – это еще и отличная площадка для расширения рынков сбыта и поиска новых партнеров. Коммерческие контракты заключены с десятками государств.  

# Продукты питания # Экономика # Александр Лукашенко # Илона Волынец # Фотофакт

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