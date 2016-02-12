Прямой эфир

Доля налоговых поступлений в бюджете Беларуси в 2015 году превысила 70%

12 февраля 2016 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Доля налоговых поступлений в бюджете Беларуси в прошлом году превысила 70%. И хотя 2015-й был достаточно сложным для экономики страны, в бюджет собрано свыше 193 трлн рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В профильном ведомстве также отметили, что отменять налоговые льготы для физических лиц пока не планируют. Рассказали и о новшествах, которые ждут налогоплательщиков в 2016 году.

Игорь Скринников, начальник главного управления методологии налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:
И в первую очередь это внедрение с 1 июля 2016 года электронных счетов-фактур. То есть сами электронные счета-фактуры будут обязательны на территории Республики Беларусь для всех плательщиков налогов на добавленную стоимость. С учетом того, что налоги – это основные доходные источники в доходах бюджета государства, конечно же, государство заинтересовано непосредственно в том, чтобы в режиме реального время дистанционно контролировать полноту исполнения налоговых обязательств каждым плательщиком перед бюджетом.

# Экономика # Налоги # Игорь Скринников

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси появится более 100 энергоисточников, которые работают на местных видах топлива
12 февраля 2016 07:23

В Беларуси появится более 100 энергоисточников, которые работают на местных видах топлива

Минторг: Если увеличить долю белорусского хотя бы на 1%, в стране останется полмиллиона долларов
10 февраля 2016 16:57

Минторг: Если увеличить долю белорусского хотя бы на 1%, в стране останется полмиллиона долларов

Почти 11 трлн рублей в 2015 году направлено на модернизацию реального сектора экономики Минской области
10 февраля 2016 14:03

Почти 11 трлн рублей в 2015 году направлено на модернизацию реального сектора экономики Минской области