Доля налоговых поступлений в бюджете Беларуси в 2015 году превысила 70%

Новости Беларуси. Доля налоговых поступлений в бюджете Беларуси в прошлом году превысила 70%. И хотя 2015-й был достаточно сложным для экономики страны, в бюджет собрано свыше 193 трлн рублей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В профильном ведомстве также отметили, что отменять налоговые льготы для физических лиц пока не планируют. Рассказали и о новшествах, которые ждут налогоплательщиков в 2016 году.

Игорь Скринников, начальник главного управления методологии налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

И в первую очередь это внедрение с 1 июля 2016 года электронных счетов-фактур. То есть сами электронные счета-фактуры будут обязательны на территории Республики Беларусь для всех плательщиков налогов на добавленную стоимость. С учетом того, что налоги – это основные доходные источники в доходах бюджета государства, конечно же, государство заинтересовано непосредственно в том, чтобы в режиме реального время дистанционно контролировать полноту исполнения налоговых обязательств каждым плательщиком перед бюджетом.