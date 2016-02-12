Прямой эфир

В Беларуси появится более 100 энергоисточников, которые работают на местных видах топлива

12 февраля 2016 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В стране появится более сотни энергоисточников, которые работают на местных видах топлива. А именно на дровах, торфе и не только.

Программа энергоэффективности рассчитана до 2020 года. Планируется, что 80 мегаватт энергии дадут новые ГЭС, порядка 250 – фотоэлектрические станции и 200 мегаватт – ветропарки. Это позволит сэкономить до 5 миллионов тонн условного топлива.

И стоит отметить, что по уровню затрат на него в нефтяном эквиваленте сегодня Беларусь находится на уровне Финляндии и Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Государственная политика в области энергетики # Государственная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Минторг: Если увеличить долю белорусского хотя бы на 1%, в стране останется полмиллиона долларов
10 февраля 2016 16:57

Минторг: Если увеличить долю белорусского хотя бы на 1%, в стране останется полмиллиона долларов

Почти 11 трлн рублей в 2015 году направлено на модернизацию реального сектора экономики Минской области
10 февраля 2016 14:03

Почти 11 трлн рублей в 2015 году направлено на модернизацию реального сектора экономики Минской области

Новая система Минторга: в Беларуси должны быть созданы равные условия для работы всех торговых структур
09 февраля 2016 18:01

Новая система Минторга: в Беларуси должны быть созданы равные условия для работы всех торговых структур