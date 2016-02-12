В Беларуси появится более 100 энергоисточников, которые работают на местных видах топлива

Новости Беларуси. В стране появится более сотни энергоисточников, которые работают на местных видах топлива. А именно на дровах, торфе и не только.

Программа энергоэффективности рассчитана до 2020 года. Планируется, что 80 мегаватт энергии дадут новые ГЭС, порядка 250 – фотоэлектрические станции и 200 мегаватт – ветропарки. Это позволит сэкономить до 5 миллионов тонн условного топлива.

И стоит отметить, что по уровню затрат на него в нефтяном эквиваленте сегодня Беларусь находится на уровне Финляндии и Канады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.