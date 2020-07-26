Прямой эфир

«Керамин»: порядка 80% экспортных рынков сегодня возвращаются

26 июля 2020 20:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Керамин» традиционно в лидерах по экспорту продукции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Керамин»: порядка 80% экспортных рынков сегодня возвращаются-1

И тот факт, что на цеха не повесили замки, сыграл важную роль в отчетной статистике, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Керамин»: порядка 80% экспортных рынков сегодня возвращаются-4

Юрий Талаленко, начальник управления маркетинга предприятия «Керамин»:
С каждым месяцем объемы по реализации растут. В среднем где-то порядка 80 % сегодня экспортные рынки возвращаются. 80-85 % в зависимости от региона.

# Коронавирус # Экономика # Юрий Талаленко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
К 26 июля общий намолот по Беларуси составляет почти 1 млн 270 тыс. тонн
26 июля 2020 11:48

К 26 июля общий намолот по Беларуси составляет почти 1 млн 270 тыс. тонн

Минсельхозпрод: мы ждём 8 миллионов тонн хлеба в этом году
25 июля 2020 14:04

Минсельхозпрод: мы ждём 8 миллионов тонн хлеба в этом году

В Беларуси убрали первый миллион тонн зерна
25 июля 2020 12:25

В Беларуси убрали первый миллион тонн зерна