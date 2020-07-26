«Керамин»: порядка 80% экспортных рынков сегодня возвращаются

Новости Беларуси. «Керамин» традиционно в лидерах по экспорту продукции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. «Керамин» традиционно в лидерах по экспорту продукции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
И тот факт, что на цеха не повесили замки, сыграл важную роль в отчетной статистике, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юрий Талаленко, начальник управления маркетинга предприятия «Керамин»:
С каждым месяцем объемы по реализации растут. В среднем где-то порядка 80 % сегодня экспортные рынки возвращаются. 80-85 % в зависимости от региона.