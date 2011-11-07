Долевое строительство жилья в Беларуси – самая выгодная коммерческая сделка по приобретению недвижимости

За последние 9 месяцев в Беларуси построено чуть более половины от запланированного объема жилья на 2011 год (2,5 из 3,9 млн). В 2010 году строители успели сдать за тот же период на 20% больше жилья. Однако министр архитектуры и строительства Анатолий Ничкасов уверен, что кризисная ситуация в Беларуси никак не отразится на объемах строительства жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. В 2012 году в Беларуси будут строить меньше примерно на 20% и продавать жилье по более высокой цене.

Большинству граждан в 2012 году квартирный вопрос придется решать у частных застройщиков. Вариантов несколько: приобретение готового жилья, покупка недвижимости за счет облигаций и участие в долевом строительстве.

Схема, по которой жилье строится за счет поэтапного привлечения средств дольщиков, считается удобной для обеих сторон. В отличие от строительства через ЖСПК, долевой способ допускает участие и очередников, и не нуждающихся в улучшении жилищных условий. У покупателей есть возможность расплатиться за жилье в рассрочку, а стоимость квадратного метра при этом ниже, чем за готовое жилье.

Плюс для застройщика в том, что ему не нужно вкладывать свои деньги. Вдобавок можно проводить постоянную индексацию стоимости объекта.

Впервые долевым способом в Беларуси начали строить в 1994 году. С тех пор объемы такого жилья ежегодно росли. Некоторый спад был отмечен в 2006 – 2008 годах – после ужесточения условий долевого строительства. Указом №55 Президента Республики Беларусь «О некоторых вопросах долевого строительства» рынок был реанимирован. Застройщики получили большую свободу при формировании цен.

Тем не менее, полностью упорядочить рынок долевого строительства тогда не удалось. Для защиты интересов покупателей жилья были приняты изменения в указ от 15 июня 2006 года «О долевом строительстве многоквартирных жилых домов». Поправки актуальны для тех, кто заключает договора после 26 октября текущего года. Отныне, в цепочке дольщик – застройщик появится посредник в лице государства. Договор о долевом строительстве необходимо будет регистрировать в исполкоме, а ответственность за надежность инвесторов теперь ложится на плечи чиновников.

Кроме того, уточняется открытие специальных счетов. Средства, полученные от дольщиков, по новому закону нельзя распределять на другие объекты. Исполкомам также предписано определять список очередников на долевое строительство по льготной цене. Предпочтение будет отдаваться тем, кто не имеет собственного жилья или живет в общежитии. Льготники получают право на возврат денег в том случае, если застройщик затратит меньшие средства, чем рассчитывал. Также новый нормативный акт отменяет максимальный срок строительства, который был равен трем годам. Теперь застройщики будут отталкиваться от нормативов, заложенных в проекте, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».