Директор минского агентства недвижимости: А деньги у нашего населения, как оказалось, есть!

Об этом в эфире программы «Правда» на СТВ сообщил Юрий Жарков, директор агентства недвижимости, комментируя ситуацию на рынке недвижимости Беларуси в 201 году.

Юрий Жарков, директор агентства недвижимости:

Сейчас мы не видим клиентов, которые готовы на рассрочку, которые готовы взять кредит в банке. Сегодня это клиенты, которые выплачивают всю стоимость квартиры. Соответственно работа строительных программ подстроена под такой темп продаж. Одна из причин такого поведения дольщиков – желание уйти от перспектив удорожания строительства, от рисков неопределенности в стоимости строительства.

Реальная цена в долларовом эквиваленте действительно уменьшилась. Такого серьезного уменьшения не было бы, если бы не падение покупательской способности населения. В том числе и за счет того, что с рынка ушли доступные для них кредиты. Кредит и сегодня можно взять, но клиент часто просто не может подтвердить свою платежеспособность для банка, потому что процентные ставки велики.

Вторичный рынок, который не так быстро реагирует на изменения покупательской способности, отдал первичному рынку большую долю покупателей.

Любые шоки рынка, в том числе падение курса, отражаются позитивно на росте активности спроса. А деньги у нашего населения, как оказалось, есть.