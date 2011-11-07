Застройщик дома по адресу Минск, пр. Газеты Правды, 17: Мы несем убытки, но попытаемся сдать этот дом в декабре

Более шести месяцев дом №17 по пр. Газеты Правды находится в томительном ожидании сдачи в эксплуатацию. Принять жильцов он готовился еще в марте. Но столкнулся с неожиданным заявлением подрядчиков: нормативный срок строительства был указан неверно, и вместо 10 месяцев на строительство дома понадобится 26 месяцев. По словам дольщиков, из-за затянувшегося строительства им придется доплачивать существенную разницу по возросшему индексу.

80% дольщиков строительства этого дома стоят в очереди по улучшению жилищных условий. Формируя стоимость квадратного метра для таких граждан, застройщик рассчитывал на максимальную прибыль 5%, а материалы подорожали несоизмеримо больше.

Николай Пенязь, директор компании–застройщика:

Было приостановлено кредитование этого дома, что вынуждало нас приостановить строительство. Но мы не остановили его и привлекли собственные средства. Сейчас кредитование возобновилось, и ситуация изменилась в лучшую сторону. Мы попытаемся сдать этот дом в декабре.

Реальная цена квадратного метра в этом доме, по словам директора «Инвестсистем», колеблется в районе 8-9 млн белорусских рублей. На момент заключения договоров очередников она составляла около 5 млн.

Николай Пенязь:

По заявлению руководства города, для дольщиков, которые заключили договора до 15 мая 2011 года, договорная цена меняться не должна. Поэтому мы несем убытки. На сегодня они составляют порядка 2 млрд рублей.

От заключения новых договоров «Инвестсистем» не отказывается. Рынок жив, и удается привлекать по 2-3 дольщика в неделю даже в таких непростых условиях. При чем – по коммерческой цене. А работать с очередниками в долевом строительстве сегодня не выгодно.

Избежать проблем не удалось и тем, кто строится через жилищно-строительный и потребительский кооперативы.

Владимир Громыко, заместитель генерального директора строительной компании:

Министерство архитектуры требует не повышать стоимость строительства, и применяло индексы помесячно в размере около единицы, что, конечно, не покрывает реальных расходов. Убытки составляют порядка 38 млрд рублей для предприятия.

По сравнению с прошлым годом, «Мапид» сократило строительство жилья примерно на 15-20%. По новым договорам стоимость квадратного метра для очередников будет составлять не менее 4,5 млн белорусских рублей. Это те же 500 долларов, на которые «Мапид» ориентировался в прошлом году.

Таким образом, к новым условиям придется привыкнуть как застройщикам, так и тем, кто строится через жилищные кооперативы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».