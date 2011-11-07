Застройщик дома по адресу Минск, пр. Газеты Правды, 17: Мы несем убытки, но попытаемся сдать этот дом в декабре

80% дольщиков строительства этого дома стоят в очереди по улучшению жилищных условий. Формируя стоимость квадратного метра для таких граждан, застройщик рассчитывал на максимальную прибыль 5%, а материалы подорожали несоизмеримо больше.
Николай Пенязь, директор компании–застройщика:
Было приостановлено кредитование этого дома, что вынуждало нас приостановить строительство. Но мы не остановили его и привлекли собственные средства. Сейчас кредитование возобновилось, и ситуация изменилась в лучшую сторону. Мы попытаемся сдать этот дом в декабре.
Реальная цена квадратного метра в этом доме, по словам директора «Инвестсистем», колеблется в районе 8-9 млн белорусских рублей. На момент заключения договоров очередников она составляла около 5 млн.
Николай Пенязь:
По заявлению руководства города, для дольщиков, которые заключили договора до 15 мая 2011 года, договорная цена меняться не должна. Поэтому мы несем убытки. На сегодня они составляют порядка 2 млрд рублей.
От заключения новых договоров «Инвестсистем» не отказывается. Рынок жив, и удается привлекать по 2-3 дольщика в неделю даже в таких непростых условиях. При чем – по коммерческой цене. А работать с очередниками в долевом строительстве сегодня не выгодно.
Избежать проблем не удалось и тем, кто строится через жилищно-строительный и потребительский кооперативы.
Владимир Громыко, заместитель генерального директора строительной компании:
Министерство архитектуры требует не повышать стоимость строительства, и применяло индексы помесячно в размере около единицы, что, конечно, не покрывает реальных расходов. Убытки составляют порядка 38 млрд рублей для предприятия.
По сравнению с прошлым годом, «Мапид» сократило строительство жилья примерно на 15-20%. По новым договорам стоимость квадратного метра для очередников будет составлять не менее 4,5 млн белорусских рублей. Это те же 500 долларов, на которые «Мапид» ориентировался в прошлом году.
Таким образом, к новым условиям придется привыкнуть как застройщикам, так и тем, кто строится через жилищные кооперативы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».