Мингорисполком: Лучше участвовать в долевом строительстве домов, которые либо уже начали строиться, либо уже на стадии завершения строительства

Гости программы «Правда» - Татьяна Затуренская, начальник отдела жилищной политики и инвестиционных жилищных программ Министерства архитектуры и строительства РБ; Александр Доменикан, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома – прокомментировали Указ Президента Беларуси №324 «О долевом строительстве многоквартирных жилых домов».

Татьяна Затуренская, начальник отдела жилищной политики и инвестиционных жилищных программ Министерства архитектуры и строительства РБ:

Министерство не видит препятствий в этом указе застройщикам. Они могут продолжать работать, как и работали.

В указе конкретизирован порядок открытия специальных счетов. Застройщик должен открыть на каждый дом специальный счет, чтобы не допустить перебрасывания средств с одного дома на другой.

Что касается регистрации: в указе прописаны минимальные данные, которые застройщик должен передавать в исполком для осуществления регистрации. Исполком должен быть в курсе, если дольщик расторгает договор. Процесс регистрации занимает не более 3-5 дней. Эта база должна быть закодирована, и этим вопросом должны заниматься местные власти.

Александр Доменикан, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:

После регистрации дольщик будет чувствовать свою защиту. Есть проблемы по исполнению договорных отношений в процессе проектирования строительства. Мы начисляем штрафные санкции. Есть организации, которые попали в разряд недобросовестных. И мы им не выделяем земельные участки на строительство других домов. Я бы посоветовал обращать внимание на имя застройщика, его бренд, сколько лет он на рынке недвижимости.

Татьяна Затуренская, начальник отдела жилищной политики и инвестиционных жилищных программ Министерства архитектуры и строительства РБ:

Очень много вопросов по невыполнению обязательств договоров долевого строительства. Часто люди невнимательно читают договор, указ. Если что-то непонятно, можно позвонить или прийти к нам. Мы проконсультируем и поможем.

Лучше участвовать в долевом строительстве домов, которые либо уже начали строиться, либо уже на стадии завершения строительства.