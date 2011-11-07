Мингорисполком: Лучше участвовать в долевом строительстве домов, которые либо уже начали строиться, либо уже на стадии завершения строительства

Татьяна Затуренская, начальник отдела жилищной политики и инвестиционных жилищных программ Министерства архитектуры и строительства РБ:
Министерство не видит препятствий в этом указе застройщикам. Они могут продолжать работать, как и работали.
В указе конкретизирован порядок открытия специальных счетов. Застройщик должен открыть на каждый дом специальный счет, чтобы не допустить перебрасывания средств с одного дома на другой.
Что касается регистрации: в указе прописаны минимальные данные, которые застройщик должен передавать в исполком для осуществления регистрации. Исполком должен быть в курсе, если дольщик расторгает договор. Процесс регистрации занимает не более 3-5 дней. Эта база должна быть закодирована, и этим вопросом должны заниматься местные власти.
Александр Доменикан, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
После регистрации дольщик будет чувствовать свою защиту. Есть проблемы по исполнению договорных отношений в процессе проектирования строительства. Мы начисляем штрафные санкции. Есть организации, которые попали в разряд недобросовестных. И мы им не выделяем земельные участки на строительство других домов. Я бы посоветовал обращать внимание на имя застройщика, его бренд, сколько лет он на рынке недвижимости.
Татьяна Затуренская, начальник отдела жилищной политики и инвестиционных жилищных программ Министерства архитектуры и строительства РБ:
Очень много вопросов по невыполнению обязательств договоров долевого строительства. Часто люди невнимательно читают договор, указ. Если что-то непонятно, можно позвонить или прийти к нам. Мы проконсультируем и поможем.
Лучше участвовать в долевом строительстве домов, которые либо уже начали строиться, либо уже на стадии завершения строительства.