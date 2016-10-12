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Доктрина продовольственной безопасности появится в Беларуси к концу года

12 октября 2016 13:36
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Новости Беларуси. Доктрина продовольственной безопасности появится в Беларуси к концу года. Наша страна достигла успехов в обеспечении внутреннего рынка продуктами собственного производства, 35% продовольствия отправляется на экспорт.

Тем временем расслабляться не стоит. В сфере появляются новые угрозы и вызовы. Об этом и не только говорили 12 октября в Минске на I Всебелорусском форуме по продовольственной безопасности, который объединил отечественных и зарубежных экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Петриков, директор ФГБНУ «Всероссийский институт аграрных проблем информатики имени А. А. Никонова»:
У Беларуси солидный экспортный потенциал, российские потребители знают вкус белорусских молочных продуктов. И за счет эффективного развития вашего агромромышленного комплекса, и нашей совместной работы в рамках и Союзного государства, и Евразийского экономического пространства, мы будем совместными усилиями становиться лидерами на мировом агропродовольственном рынке.

# Экономика # Продукты питания

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