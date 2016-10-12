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Первый всебелорусский форум по продовольственной безопасности открывается 12 октября в Минске

12 октября 2016 06:27
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Новости Беларуси. Первый всебелорусский форум по продовольственной безопасности открывается 12 октября в Минске. Внедрение инновационных разработак в агропромышленный комплекс, изучение современных подходов в ведении сельского хозяйства, поиск новых возможностей в производстве и переработке белорусской продукции – одни из первостепенных задач, над которыми будут работать аграрии, ученые, представители специализированных Институтов и Министерства сельского хозяйства.

Пересмотреть традиционные подходы и наращивать обороты в формировании продуктовой подушки безопасности заставляет сегодня Евразийский экономический союз. Как предотвратить всевозможные риски, связанные с интергацией, главный вопрос, на который будут искать ответ участники форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Экономика # Продукты питания

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