Новости Беларуси. Первый всебелорусский форум по продовольственной безопасности открывается 12 октября в Минске. Внедрение инновационных разработак в агропромышленный комплекс, изучение современных подходов в ведении сельского хозяйства, поиск новых возможностей в производстве и переработке белорусской продукции – одни из первостепенных задач, над которыми будут работать аграрии, ученые, представители специализированных Институтов и Министерства сельского хозяйства.

Пересмотреть традиционные подходы и наращивать обороты в формировании продуктовой подушки безопасности заставляет сегодня Евразийский экономический союз. Как предотвратить всевозможные риски, связанные с интергацией, главный вопрос, на который будут искать ответ участники форума, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.