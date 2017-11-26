Доходы населения, занятость, инвестиции: как сработала экономика в 2017 году и каковы перспективы

Новости Беларуси. Президент на неделе подписал документ по улучшению бизнес-климата в Беларуси. Декрет «О развитии предпринимательства» ждали давно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Он подразумевает кардинальное изменение механизмов взаимодействия госорганов и бизнеса. Вмешательство чиновников в его работу минимизируется. У предпринимателей будет больше свободы, но и ответственности тоже. Кроме того, национальная экономика в этом году показывает рост. Доходы бюджета превысят запланированные на 1 млрд 100 млн рублей – рапортует правительство.

Денис Харченко, директор компании по производству кобыльего молока:

Каждая кобыла, которая участвует в доении, имеет свой ошейник, который является также чипом. Вы не ослышались. Именно лошади. Первое молоко на этой молочной конеферме (пока первой и единственной в Беларуси) получили в прошлом году. Полезный продукт дают элитные породы гнедых. Русских и литовских тяжеловесов. Их узнаешь из тысячи сразу же. По кучерявой и густой шевелюре. Защищает чувствительную сетчатку глаза. Да и весят они больше тонны, а это в три раза больше обычной белорусской упряжной. Денис Харченко:

Днем кобыла находится на доении. Вечером возвращаются к жеребятам. Днем жеребята выпаиваются заменителем натурального молока. Не просто производство – инвестиции в здоровье. Насыщенное белками и ферментами молоко — хорошая альтернатива материнскому. Да еще с открытием фермы рабочие места получили свыше 80 человек. Операторы машинного доения, коневоды, ветеринары. Денис Харченко:

Работает около 80 человек, в сезон количество увеличивается до 90. Большая часть – местное население. Около 60 человек Местное население, как видим, при деле. Полезном. Как и на любом предприятии, работают тут и над ростом зарплат. А здесь формула проста. Доход зависит от эффективности. Уже упомянутые чипы ее как раз и повышают. А еще помогают увидеть незаметные глазу вещи. К примеру, то, что у лошадей своя иерархия: первым на дойку идет признанный в стаде лидер. Кстати, давать молоко кобыла может лишь когда у нее есть жеребенок. На протяжении 8 месяцев. Анастасия Иванникова, СТВ:

В сутки одна лошадь дает от 10 до 15 литров молока. Доят вот таких красавиц до 8 раз в день. Кстати, весь процесс полностью автоматизирован. И это лишь один из показательных примеров. Всего, по данным правительства, в прошлом году создали 70 тысяч рабочих мест, в нынешнем – 49. В этом направлении работаем. Как раз увеличение доходов населения, привлечение инвестиций и обеспечение занятости сегодня задачи номер один. На неделе это еще раз подчеркнет Президент на докладе о работе экономики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы должны проникнуться чувством того, что человек каждый должен иметь возможность работать. Наши люди и мы с вами живем не на макроуровне, а на микроуровне, на земле. И меня волнует этот вопрос. Забалтывать его не получится. Поэтому считайте, смотрите, какие вы создали рабочие места. Три вопроса, ради которых мы живем, ради решения этих вопросов: люди должны иметь работу, люди должны зарабатывать, нормально зарабатывать. Мы должны заставить человека работать. А когда он выполнит это объем работы и качественно, мы должны ему заплатить. Новые рабочие места совсем недавно появились и здесь. А это значит поставленные задачи реальному сектору по силам. У фабрики свой взгляд на обувь. Пока удивляют детскую аудиторию. В планах привлечь внимание подростков. С 2012 года число рабочих мест тут выросло в разы. С 11 человек до... 130!

Елена Кисиль, начальник производства обувной фабрики:

В этом году было создано 16 рабочих мест. В следующем году мы планируем увеличить рабочие места где-то процентов на 20-30. Вот и штат модельеров в нынешнем году пополнился, – добавляет Виктория. Сама больше 20 лет разрабатывает дизайн обуви. Училась в витебском вузе, сегодня – один из лучших специалистов города.

Виктория Абакунчик, модельер обувной фабрики:

Это интересно. Это новинки. Коллектив молодой. За 10 месяцев только по Витебску трудоустроили более 3 тысяч человек. Почти две тысячи – на вновь созданные рабочие места. В целом же ситуация на рынке труда прогнозируемая, – отмечают в управлении занятости. На 1 ноября уровень безработицы составил 0,7%. По сравнению с прошлым годом снизился. В поисках хлебного места сейчас 65% мужчин, 35% женщин. Уменьшился и уровень напряженности.

Марина Будкевич, заместитель начальника управления по труду, занятости и социальной защите Витебского городского исполнительного комитета:

На одну вакансию у нас в среднем приходится 1 безработный. Есть определенный дисбаланс. То есть у нанимателей требуются, в основном, врачи-специалисты, медицинские сестры, швеи, сборщики обуви, трактористы. Безработные же желают трудоустроиться сторожами, грузчиками. Правда, за помощью в поисках работы в службу занятости обращаются не всегда. По статистике, лишь 17% безработных. Проблему пытаются решить сами. А вот привлечь специалистов может хорошая заработная плата. В сентябре средняя составила примерно 831 рубль. Задачу достичь тысячу рублей Президент поставил давно. На это должны быть направлены все усилия.

Александр Лукашенко:

Понятно, что в январе мы будем гулять, отдыхать. Поэтому вы можете в январе выплатить 900 рублей населению, февраль – неполный месяц, с выходом в марте на 1000 рублей, а дальше, 2-3-4 квартал, мы должны превосходить тысячу, хоть понемножку. Вот вам задача. Я помню ваши здесь рассуждения недавние, как вы стали на защищу банкиров грудью. Тогда денег было для банкиров не жалко. А когда речь идет об учителе, враче, о других работниках – нет денег. Что за противоречие? Я требую обеспечить мало-мальски людей. Улучшить ситуацию на рынке труда можно различными инструментами. К примеру, специальные программы для отдельных регионов или бизнес-инициатива. Ведь это подразумевает новые рабочие места. В Беларуси четверть ВВП формирует как раз малый и средний бизнес. На его долю приходится каждый третий занятый в экономике белорус. Сейчас дорога, как говорится, открыта. На неделе Президент подписал ключевой декрет «О развитии предпринимательства».

Дмитрий Матусевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Уведомительный принцип позволит более оперативно открывать новые предприятия, производства, создавать новые рабочие места буквально на следующий день. Предусматривается заморозка увеличения налогов. Изменения касаются и проверок: их стало значительно меньше. А еще кредиты: будут заметно легче. Кстати, все нормы выносили на общественное обсуждение. По революционности декрет уже сравнивают с директивой номер 4. Результаты ждут уже в первой половине 201 года. Как видим, вопросы занятости и заработных плат, как и всегда, волнуют население. Неудивительно, что как раз обеспечение в полном объеме всех расходов по социальным выплатам и заработная плата – одни из приоритетных задач при формировании проекта бюджета на будущий год. В разработке активное участие принимали депутаты. В итоге главные особенности – сбалансированность и устойчивость, повышение эффективности использования средств. Внимание уделили повышению зарплат в бюджетной сфере. Средства направят и на поддержку экспорта. Что касается нынешнего года, то за 9 месяцев экспорт товаров и услуг вырос. Свои успехи во всех областях. В первую очередь, экспортируем калийные удобрения и продукцию машиностроения. А вот покупать начали больше одежды, холодильников, обуви, лекарств и косметики.