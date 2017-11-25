Букет из овощей, витграсс, авто с ручным управлением: какой бизнес развивают белорусы

Анастасия Дехтяр, корреспондент:

Делать деньги из воздуха – на гране фантастики, да и такие купюры явно со шлейфом авантюры, которая никак не вписывается в четкую стратегию уверенной коммерции. А вот огурец, лук и кабачок!.. Вот такие букеты из простого огородного натюрморта становятся реальными бизнес-шедеврами. На самом деле ингредиентов на кухне белорусского бизнеса много. А чтобы еще и вкусно?! Есть и эдакие специи от государства. Своеобразным усилителем вкуса стал и новый декрет. С ним кашу точно сваришь, как минимум, быстрее!

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Беларуси:

Сейчас государство сказало не только бизнесу, а всему бизнесу: поддерживаем деловую инициативу. Расширился диапазон возможностей. Многие виды детальности – решил заниматься, послал электронное письмо в исполком и приступил к деятельности. Череда осенних указов с пометкой «для бизнеса» и как восклицательный знак в этом предложение – декрет. В диалоге государство – деловая среда пора не только активной риторики, но конкретных действий. Новый документ с десятками пунктов, но лейтмотив один – либерализация. Порог входа в коммерцию новичкам снизили, максимальное доверие – проверки сокращены, до 2020 года не будут повышать и вводить новые налоги. Это далеко не все приятные нюансы. Некоторые уже назвали бизнес-пакет революционным.

Виталий Петрушкин, заведующий кафедрой государственного строительства и управления Академии при Президенте Республики Беларусь:

Принятие декрета подтверждает, что мы находимся в мировом тренде. Это должно отразиться и на повышении кредитных рейтингов. Здесь в пока небольшом, но все же промышленном масштабе готовят зеленый чудо-эликсир. Бизнесмены-новаторы решили открыть производство эксклюзивного для нашей гастрономии сока витграсс.

Сергей Белоусов, соучредитель компании:

На запуск производства ушло 1,5 года. Продукт уникален и пользуется спросом, а ниша свободна. Есть налоговые преференции, освобождены от налога на 6 лет, так как находимся в сельской местности и работники у нас местные. На первый взгляд незатейливое производство, на самом же деле – отработанная на своих же ошибках технология. Зерна пшеницы от белорусских фермеров почти сутки в спецджакузи напитываются кислородом, а потом отправляются созревать и прорастать. Сергей Белоусов:

Обратите внимание, какой в камере воздух, как будто после грозы. Газоны с зеленой щетиной отправляются в цех переработки, выдавленный сок из побегов пшеницы сразу замораживается. 30 миллилитров сока по полезной ценности как килограмм овощей. Силу витаминного энергетика сложно переоценить. Прибыль каждые 7 дней, столько нужно, чтобы вырастить зелень для сока. Но пока производство работает не в полную силу, ведь ЗОЖ-напиток еще только на пути к ценителям. Он не фэшен-испытатель, а бизнесмен, который и тестирует и рекламирует свой товар лично. Уже больше полугода в Кобрине Олег Кудин открыл производство настоящих белорусских джинсов. Закупочные дороги погонными метрами проложены из хлопковых держав – Китая, Пакистана, Туркменистана, экспериментировали и с белорусским льном. Из-под иголки кобринской компании каждый месяц выходит 6 тысяч единиц.

Олег Кудин, руководитель предприятия:

Симбиоз частного бизнеса и государственного бизнеса у нас получился. Если взять 100 процентов рынка джинсов, то 70 не занято. Есть куда расти. Светлана Малецкая успела поработать на нескольких швейных фирмах Бреста, но из родной деревни до областного центра приходилось ежедневно добираться по 40 километров. И вот подвернулся случай устроиться гораздо ближе. Светлана Малецкая, швея:

Хорошо, что появились новые места. Тут ведь планируют еще поставить машинки сюда. А здесь у работников нет ограниченных возможностей. В штате 7 человек, из них половина – инвалиды. 17 лет назад он разбился на мотоцикле, фатальная случайность, казалось, сделала его заложником двух колес инвалидной коляски. Но Александр Махортов раздвинул все грани и решил продолжить заниматься любимым автоделом. Юрий, клиент автомастерской:

Здесь безопасно, качественно и красиво! Уже шесть лет Александр владеет единственной в Беларуси автомастерской, где на машинах устанавливают ручное управление.

Александр Махортов, владелец автомастерской:

Для меня ведение бизнеса – моя жизнь, работа доставляет 200-300% удовольствия. Начал два года развивать направление – изготовление колясок, снарядов для паралимпийцев. Заказы приходят из всех стран СНГ. В бизнес-плане Александра много идей, благодаря которым, жизнь таких же людей, как он сам, становится полифонией. А этот молодой человек хищно вглядывается в свой ноутбук. Именно в Интернете он выудил свою золотую рыбку. Какой двадцатилетний парень может похвастаться выручкой в 33 тысячи рублей за месяц!

Егор Воронько, генеральный директор рекламного агентства:

Никакого сверхсекрета не. Надо работать, работать !

В 15 лет юношеский максимализм на форсаже его унес в мир перспектив. Тогда школьник Воронько начал жадно проглатывать умные книги – настольной стала «Гении и аутсайдеры», на ступени карьерной лестницы взбегать, подрабатывая везде, где готовы были взять молодого и амбициозного. Егор Воронько:

В 15 я понял, что есть сферы, в которых я могу развиваться и к 20-22 стать неплохим экспертом. В Беларуси крайне хорошие условия для ведения бизнеса, при наличии паспорта можно открыть ИП. Пресловутая коммерческая жилка – анатомия предприимчивости. Что скрывается за расхожей фразой: генетические способности или сугубо наработанные навыки? Попытаемся вывести формулу успешного бизнесмена.

Ирма Моссэ, заведующий лабораторией генетики человека Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси:

На уровне генов наследуется потенциал, который нужно развивать. А как раз на этой семье можно проверить практически, как работает ген предприимчивости. В соотношении 1 к 6. Бизнес-леди Кристина – мама шестерых мальчишек от 4 до 19 лет. Приемники-наследники тоже в деле.