Люди должны иметь работу и зарабатывать: итоги совещания у Президента об экономических результатах 2017 года

Предварительные итоги и прогноз. Макроэкономические показатели и реальная жизнь белорусов. Доклад Президенту. О работе экономки, бюджете, денежно-кредитной политике. С макроэкономических высот сразу опускаемся на уровень жизненных реалий. Отправляемся на одно из предприятий Минской области. Убедиться в том, по силам ли реальному сектору поставленные задачи. Здесь, в Заславле, создают продукцию известного в Беларуси бренда. Впрочем, не только в Беларуси. За рубежом. В этом году активно выросли продажи в России, в Казахстане. Но прежде чем интересоваться стратегией развития, секретами успеха, задаем вполне себе насущные вопросы сотрудникам цеха.

Марта Ермалкевич, вязальщица:

Зарплата у нас, конечно, хорошая. 800 рублей в среднем. Капитально выросла. Я даже не могу сказать, на сколько. На много. В среднем по цеху. По предприятию уровень выше. Это о зарплатах. А росли они в том числе и в течение нынешнего года. Марта работает вязальщицей. Причем устроилась сюда практически с момента основания производства. Кстати, предприятие в последнее время ежемесячно прирастает на 200-250 человек.

Ирина Делита, швея:

По объявлению пришла. Сказали, что обучат. И предложили в цех швеей.

Вита Александрович, швея:

Есть возможность заработать, есть смены ночные. Кто быстрый, шустрый, ручки то они вот... Частный пример, подтверждающий рабочую формулу, в основе которой очевидна связь между эффективностью труда и доходом. Рост зарплат не может и не должен быть неоправданным. Она должна быть заработанной. Увязанной в структуру макроэконоимческой стабильности.

Светлана Сипарова, директор предприятия:

Мы стараемся следить, чтобы человек был замотивирован. Он понимал, что он делает, на какие показатели он может влиять. Когда ты понимаешь, за что ты получает зарплату. Вернемся на совещание. Здесь обсуждали показатели 2017 года. На данный момент основные выполнены. Но среди отстающих позиций – реальные доходы населения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В декабре мы выходим на 1000-1020 рублей, правительство должно выйти. 2-3-4 квартал мы должны превосходить 1000, хоть понемножку. Вот вам задача. И упаси вас господь эту задачу не выполнять. Я помню ваши здесь рассуждения недавние, как вы стали на защиту банкиров грудью. Тогда денег было для банкиров не жалко. А когда речь идет об учителе, враче, о других работниках – нет денег. Что за противоречие? Я требую обеспечить мало-мальски людей. Рост ВВП в этом году оценивают в 102%. В следующем нацелились на 103,5%. А дальше уже порядка 104% и 105% в 2019–2020 соответственно. При таких показателях будут выполнены планы на пятилетку. Нынешние результаты – стабильность и положительную динамику – не отрицают даже скептики. Но двухпроцентный прирост пока не позволяет выйти на прежний уровень, отмечает Президент. Ведь в 2015–2016 годах потеряли около 6 пунктов. Наверстать упущенное – это задача на будущее. Представленный бюджет 2018-го на то и направлен. И, кстати, ориентирован на восстановление внутреннего спроса. А это тоже весьма позитивная тенденция. Верхней планкой при предварительных просчетах инфляции обозначили 7%. Выплаты по внешним заимствованиям без наращивания долговых обязательств. Расходы на социальные выплаты, финансирование строительства жилья... Другими словами, социальная направленность сохраняется. Бюджет с профицитом. В основе стабильность и ускорение темпов роста. Над чем действительно нужно поработать – над привлечением прямых иностранных инвестиций. Скажем прямо, это тот показатель, который у нас традиционно хромает.

Александр Лукашенко:

По моей информации, на следующий год их запланировано аж 65% от уровня 2011 года. Этого крайне недостаточно для простого поддержания конкурентоспособности экономики. Если нет собственных капиталов, надо искать и привлекать инвесторов. Кстати, они тоже есть. И кредиты приемлемые есть. Но удивительно – проектов нет. Обязательным к исполнению остаются требования Президента по зарплатам и созданию рабочих мест. Кстати, на то самое швейное предприятие в Минской области приезжают работать из близлежащих регионов. В том числе из Молодечно. Есть районы, и Молодечненский один из них, где с трудоустройством ситуация напряженная. Хотя правительство уверяет, порядка 50 тысяч рабочих мест в этом году создали. В службу занятости, по статистике, обращаются только 17% безработных.

Как свидетельствует статистика, в среднем на поиск работы у белорусов уходит порядка 9 месяцев. Раньше было около 8. А каждый четвертый безработный не может устроиться около года. Понятно, что реальный уровень безработицы в Беларуси далеко не катастрофический. Это проблема, с которой сегодня сталкиваются все страны. В том числе и ведущие, европейские. Но как бы то ни было, решать ее нужно. Ведь фактически число неработающих у нас сравнимо со средним по населению районом Беларуси. Это Могилевская служба занятости. Инна Карманова:

Сама искала работу, отказали много где, решила в центр занятости обратиться. Светлана Зуськова:

Трудно устроиться самому, потому что отказывают, ребенок маленький, говорят, болеть будет. Я сегодня пришла в центр занятости, предложили некоторые варианты, продавцом, в детский садик, много вакансий. Анастасия Подоляк:

Пришла на биржу посмотреть вакансии, мне предложили пройти с понедельника обучение.