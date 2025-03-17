Доходы белорусов в январе 2025-го выросли почти на 14 % по сравнению с аналогичным периодом 2024-го
Доходы белорусов в январе 2025 года выросли почти на 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это значит, что после уплаты налогов и с поправкой на инфляцию у среднестатистического гражданина осталось больше денег, чем в январе 2024 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Основным источником пополнения личных бюджетов, по данным Белстата, остается зарплата ее доля составляет почти 65 %. Второе место занимают социальные выплаты – пенсии, пособия и стипендии, которые обеспечивают 22 % доходов.
Экономика также демонстрирует уверенный рост. Так, сельское хозяйство радует позитивной динамикой. За первые два месяца 2025-го производство сельхозпродукции уже выросло на 1,2 %. Было произведено 296 тысяч тонн продукции скотоводства и птицеводства, почти полтора миллиона тонн молока и более 600 миллионов яиц. Крупные агрокомплексы продолжают играть ключевую роль, обеспечивая продуктовую безопасность Беларуси. Промышленность тоже не отстает. Уже с января объем производства в Беларуси составил 33,3 миллиарда рублей. Это 102 % по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.