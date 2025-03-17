Доходы белорусов в январе 2025-го выросли почти на 14 % по сравнению с аналогичным периодом 2024-го

Доходы белорусов в январе 2025 года выросли почти на 14 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это значит, что после уплаты налогов и с поправкой на инфляцию у среднестатистического гражданина осталось больше денег, чем в январе 2024 года, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основным источником пополнения личных бюджетов, по данным Белстата, остается зарплата ее доля составляет почти 65 %. Второе место занимают социальные выплаты – пенсии, пособия и стипендии, которые обеспечивают 22 % доходов.