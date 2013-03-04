Энергоэффективные дома не оправдывают ожиданий жильцов?

Новости Беларуси. Ни жарко, ни холодно. Энергоэффективные дома в Витебске не оправдали ожиданий жильцов. Минские разработчики утверждали, что их здания продуманы до мелочей в плане сохранения и экономии энергоресурсов. Но «чудо инженерной мысли» принесло только дополнительные расходы.

Сейчас в Витебске 3 «умных» дома. Первый сдали еще 3 года назад. И за это время он ни разу не порадовал хозяев квартир.

Поселиться в первом в Витебске энергосберегающем доме Александра заманили обещанием, что дорогие квадраты окупятся с лихвой через 5 лет за счет дешевых «коммунальных».

Эйфория новосела улетучилась вместе с теплом в квартире. Ноу-хау годится лишь как кондиционер летом. Зимой воздух тоже охлаждается, хотя должно быть наоборот. Регулировать «погоду» в доме не помогают и специальные пульты.

Теплообменник, который должен смешивать отработанный воздух с уличным и подавать нагретым в квартиру, «ест» много киловатт и просто гоняет ветер. Любителей постоянной прохлады, готовых платить за «эффект форточки», в этом доме не нашлось.

Александр Валентинович:

Никак у меня она не работает. Собираюсь в последующем ее демонтировать, при ремонте я буду все это убирать.

Вместо экономии жильцам пришлось еще и потратиться на утепление окон и батареи помощнее. Жировки не похудели. За отопление платят, как в обычных «панельках».

Людмила Коваленко:

Из этой системы только дует холодом. Заклеили, как могли, и все. Ничего не работает, обещали, да, приходили, смотрели, но ничего никто не ремонтировал.

В городское Управление Капитального Строительства — заказчику объекта - жалобы поступают постоянно. Сейчас специалисты ищут ответ: почему хотели как лучше, а получилось...

Виктор Шипко, заместитель главного инженера Коммунального предприятия «Капитальное строительство города»:

Опыт эксплуатации меньше 5 лет в РБ, при эксплуатации этих домов возникают вопросы и по качеству применяемых элементов, и по системе автоматики, и другим техническим решениям, много вопросов по компоновке.

По мнению заказчика, система «умного» дома несовершенна. Возможно, ее разработчик, минский институт, не учел всех нюансов. Вот жильцы пробных «умных» домов и горюют. От ума.

Александр Горваль, начальник Управления жилищного строительства Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Скорее всего, проблема состоит в эксплуатации. Там, где эти системы рекуперации обслуживаются в должной мере, как это положено, они дают эффекты. Разберемся тогда, почему в Витебске так произошло с этими домами.

Жильцы экспериментального дома чувствуют себя жертвами неудавшегося эксперимента. Но застройщик не теряет надежды, что здание со статусом «энергоэффективного» еще принесет эффект экономический, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.