Дни Риги в Минске: 20 мая состоится открытие «Рижского кутка»

Новости Беларуси. Дружба и сотрудничество, экономика и искусство. В Минске торжественно открылись Дни Риги. В концертном зале «Верхний город» с приветственным словом выступил председатель Минского городского Совета депутатов Василий Панасюк и мэр Риги Нил Ушаков.

Для гостей мероприятия подготовили культурную музыкальную программу. Также посетители могли ознакомиться с особенностями уникального ЮгендСтиля, который широко представлен в Риге и является архитектурной визитной карточной латвийской столицы.

20 мая в рамках Дней Риги в Минске запланирована насыщенная программа. В ратуше пройдут переговоры минских властей с делегацией Рижской думы. Гости из латвийской столицы встретятся с министром труда и социальной защиты Республики Беларусь Марианной Щеткиной. Также рижская делегация посетит Минский городской технопарк. На Аллее почетных гостей Нил Ушаков посадит дерево. В церемонии примут участие официальная делегация Риги, латвийские и белорусские предприниматели. Затем гости из Латвии примут участие в открытии «Рижского кутка», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нил Ушаков, председатель Рижской думы:

Если мы говорим про Ригу и про Минск, про экономические связи, то это туризм, если про экономику, то это касается Рижского свободного порта. У нас есть нишевые продукты, предположим, из рыбы. То, что, мы надеемся, будет ключевым товаром в «Рижском кутке», который открывается завтра на Комаровском рынке.

Василий Панасюк, председатель Минского городского Совета депутатов:

1240 предприятий субъектов хозяйствования города Минска уже вплотную торгуют с предприятиями Риги. И за эти последние три года динамика такова: товарооборот увеличился на четверть, а экспортная составляющая в валюте – более 45%. Это хорошая составляющая. Нам есть, к чему стремиться.

В пятницу делегация посетит многофункциональный комплекс «Чижовка-Арена», где пройдет товарищеский матч между молодежной хоккейной школой «Рига» и хоккейным клубом «Юность-Минск».