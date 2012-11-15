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Дни белорусской экономики могут пройти в Германии в мае 2013 года

15 ноября 2012 17:03
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Новости Беларуси. Дни белорусской экономики могут пройти в Германии в мае 2013 года. И соответствующая работа уже проводится сотрудниками посольств двух стран.

В последние годы Беларусь повысила уровень инвестиционной привлекательности для зарубежных стран, доказав, что готова к полномасштабному сотрудничеству в различных областях. Республика улучшила свои показатели в международном рейтинге по условиям ведения бизнеса и занимает 58 место из 185 стран.

Что касается наиболее перспективных инвестиционных сфер, то к ним относятся строительство, промышленность, приватизация, био-, нано-, информационно-коммуникационные технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:
Достаточно откровенно звучали вопросы, касающиеся дальнейшей работы в рамках Единого экономического пространства Казахстана, Российской Федерации и Беларуси. Это говорит о том, что, действительно, отношения небезразличные участников консультативного совета, а такой государственный подход к решению этих вопросов. Хотя многие из членов консультативного совета являются представителями зарубежных компаний или даже граждане других государств.

# Экономика # Международное сотрудничество # Михаил Мясникович # Беларусь-Германия

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