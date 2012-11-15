Белорусский инвестиционный форум собрал около 400 компаний

Новости Беларуси. Белорусский инвестиционный форум открылся 15 ноября в Минске. Он собрал более 400 компаний, в том числе всемирно известные бренды. Собрание инвесторов продолжает традиции предыдущих подобных мероприятий, которые проходили поочерёдно в Минске и крупнейших финансовых столицах мира, таких как Лондон и Франкфурт-на-Майне.

Приветствие участникам форума направил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил, что развитие партнерских отношений с иностранным бизнесом - важное направление экономической политики страны.

В нынешнем году обновлён формат. Помимо презентаций, будут изучены предложения потенциальных инвесторов в контексте прихода на белорусский рынок, пройдёт ряд деловых встреч. Ещё одной особенностью нынешнего форума является ориентация на привлечение инвестиций в инновационную экономику. Впервые будут обсуждаться и перспективы сотрудничества Беларуси с крупными международными инвестфондами и другими финансовыми институтами.

Михаил Ковалев, профессор, доктор физико-математических наук:

Убежден, что каждое такое мероприятие повышает имидж Беларуси. Все, побывав здесь, говорят, о том, что Беларусь – замечательная страна, где все аккуратно и стабильно – отличные условия для занятия бизнесом.

Другое новшество этого года - проведение Start-up Day. Это своего рода молодёжный белорусский инвестиционный форум, где будут представлены инновационные бизнес-проекты молодых предпринимателей.

В отборе принимало участие более двух сотен проектов. Серьезное испытание выдержали 15 перспективных бизнес-идей. Они относятся к различным отраслям: от сферы высоких технологий до инноваций в сельском хозяйстве. Лучшие смогут не только привлечь внимание инвесторов, но и заручиться господдержкой: победитель получит правительственный грант, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Патутин, организатор Start-up Day в рамках седьмого Белорусского инвестиционного форума:

Проекты очень сильные, для каждого из них подготовлен бизнес-план, рассчитаны необходимые средства для их коммерциализации. Это и научно-технические разработки, и информационно-коммуникационные технологии, и уже существующие производства.

15 ноября в рамках форума Минский инвестиционный день. Он стал площадкой для конструктивного диалога между бизнесменами и государственной властью и собрал более 300 человек, не менее 70% из них - представители зарубежных компаний и иностранные инвесторы. На встрече был презентован инвестпотенциал белорусской столицы и крупные проекты.

Три договора планируется заключить по итогам дня. Два из них предполагают строительство в городе многофункциональных комплексов. Минск является привлекательным регионом для инвесторов. С начала года город привлек порядка 700 миллионов долларов иностранных инвестиций, что вдвое превышает годовое задание.

Халфан Саид Алькаби, заместитель председателя торгово-промышленной палаты Объединенных Арабских Эмиратов:

Мы приехали из Арабских Эмиратов, чтобы изучить возможности инвестировать в Беларусь. Мы впервые в вашей стране и здесь мы можем сказать «о любви с первого взгляда». Нам очень нравятся предложения, мы уже просчитываем выгоду, чтобы определиться конкретно с проектами. Одно могу сейчас сказать — мы обязательно сюда вернемся.

Петер Йонсон, генеральный директор инвестиционной компании (Норвегия):

Наша компания реализовывает инвестпроект у вас в Минске — строим огромный торгово-развлекательный комплекс на проспекте Победителей. Работая здесь полтора года и проанализировав ситуацию, могу сказать, что Беларусь очень интересный и благоприятный рынок для инвестиций. И сейчас мы присматриваем себе другие проекты для реализации в будущем.

Ему 30, в арсенале – два высших образования и множество бизнес-идей. Одной из них Павел Мазуркевич загорелся еще два года назад. Идеей «икс» стали электронные ценники с рекламой товара.

Павел Мазуркевич, директор компании, участник Startup Day в рамках VII Белорусского инвестиционного форума:

У нас есть возможность самим проработать проект с помощью экспертов, которых организаторы предоставляли нам. Это тоже очень большая поддержка. Я считаю, что эти начинания надо поддерживать, потому что в нашей стране очень много талантливых людей, которые могут продвигать проекты, могут чего-то достигать.

После долгих дебатов жюри определило победителей в трех номинациях. Лучшим коммерческим проектом стало предложение по переработке шин. Инновационным лидером назвали препарат для лечения рака. А командой-фаворитом определили молодой коллектив ITшников.