15 ноября – последний срок оплаты налогов на землю и недвижимость

Новости Беларуси. Граждане Беларуси должны не позднее 15 ноября уплатить налоги на землю и недвижимость. Это можно сделать любым способом: через банки, инфокиоски, сельские, поселковые советы, налоговые органы и почтовые отделения связи.

Некоторые белорусы полностью освобождаются от уплаты земельного налога. Это военнослужащие-срочники, участники Великой Отечественной, члены многодетной семьи, пенсионеры по возрасту, инвалиды I и II группы и другие нетрудоспособные физические лица.

Что касается льгот по налогу на недвижимость, то они рассчитаны, например, на граждан, у которых в собственности только одна квартира в многоквартирном жилом доме или пенсионеров, имеющих гараж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.