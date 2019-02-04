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Дмитрий Мирончик: «H&M официально подтверждает намерение открыть в 2019 году магазин в Беларуси»

04 февраля 2019 16:48
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Новости Беларуси. У шопоголиков всё меньше поводов покидать пределы страны для обновления гардероба. В Беларуси уже работают представительства популярных брендов масс-маркета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот еще один игрок выходит на белорусский фэшн-рынок.

Дмитрий Мирончик: «H&M официально подтверждает намерение открыть в 2019 году магазин в Беларуси»-1

Крупнейшая в Европе шведская розничная сеть по торговле одеждой объявила о своем намерении открыть в 2019 году магазин в Беларуси. Об этом накануне в своем Твиттере сообщил Посол Беларуси в Швеции Дмитрий Мирончик. Будет ли это собственный магазин или франшиза, пока неизвестно. Напомним, с конца ноября представительство компании ведет переговоры с торговыми центрами Минска об открытии магазинов. 

Больше новостей экономики за 04.02.2019 читайте здесь.

# Торговля в Беларуси # Экономика # Дмитрий Мирончик # Фотофакт

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