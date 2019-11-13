Дмитрий Мезенцев: «Мне важно понимать, какие есть претензии в адрес белорусских сельхозтоваров и производителей»

Новости Беларуси. Работа над дорожными картами белорусско-российской интеграции продолжается. Об этом сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дипломат отметил, что процесс идет успешно. Стороны активно работают над созданием более трех десятков документов. Объединение в рамках Союзного государства затронет все сферы экономик двух стран. Планируется, что итоговые документы представят на утверждение главам государств к 1 декабря, а затем лидеры должны их завизировать.

Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:

Интеграционные процессы, особенно на этапе подготовки к 20-летию союзного договора – это предмет особой заботы, особого внимания. Но надо понимать, что нынешний декабрь, год 20-летия союзного договора, а Союзному государству жить, мы его должны развивать, отношения углублять.

Мне было еще очень важно сейчас, разговаривая с соотечественниками и с белорусскими сельхозтоварами и производителями, понимать, что мешает более расширенной кооперации. Какие есть препятствия, какие есть претензии со стороны контролирующих органов, и в том числе Россельхознадзора, которые предъявляются в адрес белорусских сельхозтоваров и производителей и которые в определенной степени снижают объем возможных поставок уникальной, экологически чистой, с сердцем и добрыми руками сделанной продукции, которую ждут в России.