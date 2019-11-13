Дмитрий Мезенцев: «Мне важно понимать, какие есть претензии в адрес белорусских сельхозтоваров и производителей»

Новости Беларуси. Работа над дорожными картами белорусско-российской интеграции продолжается. Об этом сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Работа над дорожными картами белорусско-российской интеграции продолжается. Об этом сообщил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дипломат отметил, что процесс идет успешно. Стороны активно работают над созданием более трех десятков документов. Объединение в рамках Союзного государства затронет все сферы экономик двух стран. Планируется, что итоговые документы представят на утверждение главам государств к 1 декабря, а затем лидеры должны их завизировать.
Дмитрий Мезенцев, Чрезвычайный и Полномочный посол России в Беларуси:
Интеграционные процессы, особенно на этапе подготовки к 20-летию союзного договора – это предмет особой заботы, особого внимания. Но надо понимать, что нынешний декабрь, год 20-летия союзного договора, а Союзному государству жить, мы его должны развивать, отношения углублять.
Мне было еще очень важно сейчас, разговаривая с соотечественниками и с белорусскими сельхозтоварами и производителями, понимать, что мешает более расширенной кооперации. Какие есть препятствия, какие есть претензии со стороны контролирующих органов, и в том числе Россельхознадзора, которые предъявляются в адрес белорусских сельхозтоваров и производителей и которые в определенной степени снижают объем возможных поставок уникальной, экологически чистой, с сердцем и добрыми руками сделанной продукции, которую ждут в России.
Россия для Беларуси по-прежнему остается основным торговым партнером. По итогам первого полугодия 2019-го на ее долю приходилось больше 40 % белорусского экспорта и 55 % импорта.
К слову, в России белорусские продукты тождественны с понятием «качество». С гастролей из Минска даже Алла Пугачева уехала с национальными брендовыми гостинцами: салом, конфетами и тремя мешками картофеля.
По признаниям примадонны, такие гастрономические презенты от Президента Александра Лукашенко она привезла домой.
Алла Пугачёва попробовала конфеты от Президента Беларуси. И вот её реакция
Впрочем, наш картофель в высших кругах России уже давно распробовали.
ГМО, демпинг рынка и глобальное потепление. Всё, что вы хотели знать о белорусской картошке