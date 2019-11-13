Систему оказания господдержки бизнесу в Беларуси усовершенствуют

Новости Беларуси. Система оказания господдержки предпринимателям будет усовершенствована. Минэкономики разослало в бизнес-союзы анкету с предложением высказать свои соображения по этому поводу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С помощью ответов будет разработана концепция, которая ляжет в основу обновленного закона. В правительстве говорят, что действующая система не плохая, но с переходом на новый уровень развития начинает устаревать и постепенно становится архаичной.