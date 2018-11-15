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Для запуска депозитной залоговой системы сбора тары понадобится около 100 миллионов евро

15 ноября 2018 17:11
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Новости Беларуси. Разбить нельзя сдавать – где поставить запятую разберемся в течение пары лет. Депозитная залоговая система сбора тары в стране заработает уже к 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об установке на базе торговых центров так называемых тароматов. Для старта необходимо около 100 миллионов евро, а значит, инвестор.

Мировой опыт показывает, что залоговая депозитная система сбора тары может кардинально изменить ситуацию со сбором вторичных материальных ресурсов.

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# Экология # Экономика

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