Для запуска депозитной залоговой системы сбора тары понадобится около 100 миллионов евро

Новости Беларуси. Разбить нельзя сдавать – где поставить запятую разберемся в течение пары лет. Депозитная залоговая система сбора тары в стране заработает уже к 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет об установке на базе торговых центров так называемых тароматов. Для старта необходимо около 100 миллионов евро, а значит, инвестор.

Мировой опыт показывает, что залоговая депозитная система сбора тары может кардинально изменить ситуацию со сбором вторичных материальных ресурсов.