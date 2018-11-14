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Новости экономики за 14.11.2018

14 ноября 2018 17:57
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Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на рост объема инвестиций почти в два раза к 2025 году. Улучшение инвестиционного климата стало главной темой парламентских слушаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в нашей стране создаются благоприятные условия как для иностранных, так и отечественных компаний. Подробности в экономическом обзоре.

Беларусь рассчитывает на рост объема инвестиций почти в два раза к 2025 году

В Беларуси планируют выровнять цены на лекарства с соседними странами

Новости экономики за 14.11.2018-1

ЭКСПОРТ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ

Беларусь рассчитывает по итогам 2018-го превысить прошлогодний уровень экспорта сельхозпродукции, который составил около 5 миллиардов долларов. Ресурсы есть: за 9 месяцев выручили уже без малого четыре. В том числе от экспорта молочки получили 1,5 миллиарда долларов, мясной – примерно 800 миллионов долларов. Словом, до конца года еще есть время.

 

# Экономическая рубрика # Экономика # Фотофакт

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