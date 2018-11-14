Новости экономики за 14.11.2018

Новости Беларуси. Беларусь рассчитывает на рост объема инвестиций почти в два раза к 2025 году. Улучшение инвестиционного климата стало главной темой парламентских слушаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в нашей стране создаются благоприятные условия как для иностранных, так и отечественных компаний. Подробности в экономическом обзоре.

Беларусь рассчитывает на рост объема инвестиций почти в два раза к 2025 году

В Беларуси планируют выровнять цены на лекарства с соседними странами