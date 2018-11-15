15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области

Минск 15 ноября принимает делегацию из Иркутской области России. Утро для гостей началось с церемонии памяти. Цветы и венок к обелиску на площади Победы возложили в сопровождении роты почётного караула.

Новости Беларуси. Бизнес-переговоры в Бресте и деловые встречи в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне представители крупных российских компаний обсуждали новые проекты для совместной работы с белорусскими предприятиями. Двусторонний бизнес-форум прошёл в Бресте.

Здесь договорились о поставке пробных партий наших комбайнов в Иркутскую область. На сибирских полях пройдет обкатку техника, работающая на сжиженном газе. Большой интерес российская сторона проявила также к белорусскому текстилю и трикотажу.

Ирина Чикуленко, генеральный директор швейной фирмы (Россия): На сегодняшний день мы еще не покупали вашу ткань. Но я думаю, что это стоит сделать из-за того, что у нас сейчас непростые условия по поставке продукции за доллар.

Владимир Саловаров, директор Департамента по внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири (Россия):

В Иркутской области популярна белорусская продукция – мясная, колбасы, сыры. Открылось предприятие по производству лифтов. Уже более 300 штук их выпущено. Строительные компании покупают, они пользуются популярностью.

С начала 2018 года Беларусь и этот регион России наторговали на 67 миллионов долларов.