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15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области

15 ноября 2018 08:05
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Новости Беларуси. Бизнес-переговоры в Бресте и деловые встречи в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минск 15 ноября принимает делегацию из Иркутской области России. Утро для гостей началось с церемонии памяти. Цветы и венок к обелиску на площади Победы возложили в сопровождении роты почётного караула.

15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области-1

15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области-3

Накануне представители крупных российских компаний обсуждали новые проекты для совместной работы с белорусскими предприятиями. Двусторонний бизнес-форум прошёл в Бресте.

15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области-6

15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области-8

Здесь договорились о поставке пробных партий наших комбайнов в Иркутскую область. На сибирских полях пройдет обкатку техника, работающая на сжиженном газе. Большой интерес российская сторона проявила также к белорусскому текстилю и трикотажу.

15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области-11

Ирина Чикуленко, генеральный директор швейной фирмы (Россия):
На сегодняшний день мы еще не покупали вашу ткань. Но я думаю, что это стоит сделать из-за того, что у нас сейчас непростые условия по поставке продукции за доллар.

15 ноября Минск принимает делегацию из Иркутской области-14

Владимир Саловаров, директор Департамента по внешнеэкономической деятельности Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири (Россия):
В Иркутской области популярна белорусская продукция – мясная, колбасы, сыры. Открылось предприятие по производству лифтов. Уже более 300 штук их выпущено. Строительные компании покупают, они пользуются популярностью.

С начала 2018 года Беларусь и этот регион России наторговали на 67 миллионов долларов. 

# Беларусь-Россия # Экономика # Владимир Саловаров # Ирина Чикуленко # Фотофакт

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