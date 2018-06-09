«Для Российской Федерации это очень важно»: Сергей Митин о сотрудничестве с Беларусью в сельском хозяйстве

Новости Беларуси. Белорусские и российские парламентарии готовят новые программы по сотрудничеству в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 8 июня в Шкловском районе законодатели познакомились с примером успешной работы фермеров. В хозяйстве «Диана» с 3000 гектаров получают отменный урожай зерна и картофеля. Благодаря современным хранилищам продукцию могут сохранять максимально долго.

Владимир Малиновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Диана»:

Для того, чтобы добиваться каких-то результатов, надо постоянно трудиться. Надо изучать новые технологии, уделять много внимания той проблематике, той теме, в которой ты работаешь. И четкое планирование. Если будешь заниматься этим постоянно – обязательно будет результат.

Алла Ломакина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Это образцовое хозяйство говорит о том, что есть возможности сегодня развиваться сельскому хозяйству, причем и мелкому, и крупному. Цифры говорят за себя.

В открытом акционерном обществе «Александрийское» парламентарии увидели замкнутый цикл производства – от поля до прилавка. Здесь добились высокой эффективности работы. Создана собственная торговая сеть и к концу года планируется выйти на российский рынок через сетевые супермаркеты.

Сергей Митин, заместитель председателя Комитета по агропродовольственной политике Совета Федерации России:

Для Российской Федерации это очень важно, потому что 39 миллионов человек у нас проживает на селе. О того, в каких условиях они будут жить, и от эффективности их работы во многом зависит мощь государства. И все здесь создано благодаря усилиям государства, местной власти.