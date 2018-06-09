«Для Российской Федерации это очень важно»: Сергей Митин о сотрудничестве с Беларусью в сельском хозяйстве
Новости Беларуси. Белорусские и российские парламентарии готовят новые программы по сотрудничеству в сельском хозяйстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 июня в Шкловском районе законодатели познакомились с примером успешной работы фермеров. В хозяйстве «Диана» с 3000 гектаров получают отменный урожай зерна и картофеля. Благодаря современным хранилищам продукцию могут сохранять максимально долго.
Владимир Малиновский, глава крестьянско-фермерского хозяйства «Диана»:
Для того, чтобы добиваться каких-то результатов, надо постоянно трудиться. Надо изучать новые технологии, уделять много внимания той проблематике, той теме, в которой ты работаешь. И четкое планирование. Если будешь заниматься этим постоянно – обязательно будет результат.
Алла Ломакина, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Это образцовое хозяйство говорит о том, что есть возможности сегодня развиваться сельскому хозяйству, причем и мелкому, и крупному. Цифры говорят за себя.
В открытом акционерном обществе «Александрийское» парламентарии увидели замкнутый цикл производства – от поля до прилавка. Здесь добились высокой эффективности работы. Создана собственная торговая сеть и к концу года планируется выйти на российский рынок через сетевые супермаркеты.
Сергей Митин, заместитель председателя Комитета по агропродовольственной политике Совета Федерации России:
Для Российской Федерации это очень важно, потому что 39 миллионов человек у нас проживает на селе. О того, в каких условиях они будут жить, и от эффективности их работы во многом зависит мощь государства. И все здесь создано благодаря усилиям государства, местной власти.
Встреча парламентариев – один из этапов подготовки к Форуму регионов России и Беларуси, который состоится в сентябре в Могилевской области. Основная его тема – развитие сельских территорий.