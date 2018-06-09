«За неделю сделали столько, что другие могут выполнять полгода»: как работает первая в СНГ мобильная лаборатория для молочных ферм

«А у вас – экстра-класс? Тогда мы идём к вам!», – такой слоган, как лейтмотив всей работы этой бригады.

Мобильная лаборатория – экстренная помощь для аграриев, которые подают сигнал SOS.

Спецагенты молочного фронта с функционалом антикризисных специалистов работают по принципу «найти и обезвредить»: разведывают проблему и устраняют ее.

Иван Мохарев, руководитель технологического отдела компании «Анкар»:

Сущность проекта – в том, чтобы оказывать практическую и консультационную помощь нашим сельхозорганизациям. То есть, это – такой маленький бонус от нашей компании для села. Первоначально наш проект создавался, исходя из потребностей наших клиентов, тех, которых мы слышали на местах. Были желания создать какую-то независимую лабораторию. Потому что были некие вопросы по качеству молока. Но не все сельхозорганизации смогут воспользоваться данной лабораторией, которая будет находиться в Минске. Мы решили создать такую мобильную лабораторию, которая будет работать конкретно в хозяйствах. Мы сами решили приехать туда.

Это – первая мобильная лаборатория в СНГ. Компания «Анкар» – на передовой современного практического мышления. Вот уже 2 года грузовик с высокоточным современным оборудованием и командой квалифицированных специалистов приезжает на фермы. 70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

Причём, комплекс услуг предоставляется абсолютно бесплатно. За это время на их счету уже около 300 молочных комплексов. На которых мобильные помощники побывали и устроили настоящую «зачистку». В листе ожидания на ближайшее время – ещё с десяток АПК. Молва о спасателях и о качестве их работы распространяется молниеносно, желающих прибавляется, да так, что в компании «Анкар» уже задумались над расширением штата в проекте мобильного помощника. Среди клиентов не только аутсайдеры и так называемый агропромышленный середняк, часто встречаются и фермы ТОП-уровня, радеющие за качество. Иван Мохарев:

Наша лаборатория оказывает большой перечень услуг. Это экспресс-анализ кормов и балансировка рационов кормления, и гигиена холодильного, доильного оборудования.

То есть, вопросы, касающиеся производства продукции животноводства. Работая в хозяйствах, понимаем, что наши услуги, наша работа – актуальны и востребованы. Мы работаем на фермах, однозначно, до достижения результата. Показатели определяем все те, которые определяются, на сегодняшний день, на молочных заводах. Это – массовая доля жира, белка, плотность, кислотность, PH, лактоза, бактериальная обсеменённость, наличие соматических клеток, наличие антибиотиков, остаточного количества. Дополнительно мы ещё оказываем услуги по диагностике молока на содержание кетоновых тел, мочевины. Это – такие показатели дополнительные, которые характеризуют сегодня состояние здоровья скота, по которым можно судить о правильности кормления, содержания. И на основании этих всех анализов мы уже свою работу планируем – как исправить ситуацию.

Ветврач, зоотехник, инженер по доильному оборудованию и микробиолог – антикризисная команда. Подходя к проблеме комплексно, каждый закрывает свой фронт. Начинается все с диагностики, мониторинга и обхода. В среднем, из опыта, избавится от вредоносных причин удаётся за две недели. Хотя, временные критерии зависят от тяжести ветэпикриза. Самое сложное целенаправленно исправляют за месяц.

Качество молока, которое влияет и на сортность, зависит от множества факторов. Правильное питание, содержание животных, гигиена и болезни. Маститы, гинекология, кетоз – это нарушение обмена веществ, заболевания конечностей – самые популярные проблемы у коров. Оказывается, удои зависят и от ног! Копыта – второе сердце коровы, там располагается множество кровеносных сосудов. Для аграриев и ветврачей такая соматика – привычное дело, с этим сталкиваются все комплексы. Как следствие, в молоке встречаются неудовлетворительные показатели качества – бакобсеменённость и наличие остаточных антибиотиков.

На этой молочно-товарной ферме заезжие специалисты работают уже несколько дней. Комплекс «Крошин» введён только 5 месяцев назад. Все коровы, а здесь 1 000 голов нетелей, дают 100% молока сорта «экстра». Больших проблем здесь нет, тактические ходы руководителя АПК – профилактика и оздоровление поголовья.

Оксана Шарахай, бригадир комплекса ОАО «Крошин»:

Это мобильная фирма, которая, действительно, оказывает помощь хозяйству. Работы за неделю сделали столько, что другие специалисты могут выполнять и полгода. Экстренная бригада не просто снимает симптомы, проводит терапию до полного выздоровления скота. Индикаторы проделанной работы – результаты анализов. Кабина их «скорой» буквально напичкана современной техникой.