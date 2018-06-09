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«За 13 минут проверить наличие более 100 ветпрепаратов»: уникальные приборы для проверки молока показали в Беларуси

09 июня 2018 17:03
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70% молочных предприятий страны сотрудничают с компанией «Анкар». Особый спрос – на лабораторное оборудование и экспресс-тесты на определение антибиотиков в молоке.

Одна из последних революционных европейских разработок – уже на складах.

В Институте мясо-молочной промышленности микробиологи фирмы устраивают тест-драйв.

«За 13 минут проверить наличие более 100 ветпрепаратов»: уникальные приборы для проверки молока показали в Беларуси-1

На мастер-классе – потенциальные покупатели, представители производств. Сейчас в молочной промышленности один из основных и строгих показателей – наличие антибиотиков в продукции.

В техрегламенте Таможенного союза – всего 4 показателя.

Но уже в ближайшее время перечень планируют расширить. А, значит, у белорусских молочных рек на экспортном пути могут появиться рисковые пороги. В эпоху вспыхивающих «молочных» войн «Анкар» готов стать специфическим миротворцем, оставляя сторону, имеющую претензии, без аргументов.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?

«За 13 минут проверить наличие более 100 ветпрепаратов»: уникальные приборы для проверки молока показали в Беларуси-4

«За 13 минут проверить наличие более 100 ветпрепаратов»: уникальные приборы для проверки молока показали в Беларуси-6

«За 13 минут проверить наличие более 100 ветпрепаратов»: уникальные приборы для проверки молока показали в Беларуси-8

Высокоточный анализатор предоставит безапелляционные доказательства.  

Если раньше экспресс-тесты определяли максимально 4 показателя, то новая разработка – настоящая бомба в мировой «молочке».

«За 13 минут проверить наличие более 100 ветпрепаратов»: уникальные приборы для проверки молока показали в Беларуси-11

Бьёт рекорды, выдавая ошеломляющий результат.

«За 13 минут проверить наличие более 100 ветпрепаратов»: уникальные приборы для проверки молока показали в Беларуси-14

Ксения Бородулина, специалист направления контроля качества молока компании «Анкар»:
Мы являемся не только торгующей организацией, но и консультационным центром. Наши партнёры разработали уникальную революционную платформу, которая способна всего за 13 минут с помощью одной тест-полоски проверить наличие более 100 ветпрепаратов. Мы уверены, что с помощью этой инновационной платформы мы сможем укрепить молочный экспортный потенциал нашей страны.

# Молоко в Беларуси # Экономика # Ксения Бородулина

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