«За 13 минут проверить наличие более 100 ветпрепаратов»: уникальные приборы для проверки молока показали в Беларуси

Одна из последних революционных европейских разработок – уже на складах.

70% молочных предприятий страны сотрудничают с компанией «Анкар». Особый спрос – на лабораторное оборудование и экспресс-тесты на определение антибиотиков в молоке.

На мастер-классе – потенциальные покупатели, представители производств. Сейчас в молочной промышленности один из основных и строгих показателей – наличие антибиотиков в продукции.

В техрегламенте Таможенного союза – всего 4 показателя.

Но уже в ближайшее время перечень планируют расширить. А, значит, у белорусских молочных рек на экспортном пути могут появиться рисковые пороги. В эпоху вспыхивающих «молочных» войн «Анкар» готов стать специфическим миротворцем, оставляя сторону, имеющую претензии, без аргументов.

70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?