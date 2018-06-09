«За 13 минут проверить наличие более 100 ветпрепаратов»: уникальные приборы для проверки молока показали в Беларуси
70% молочных предприятий страны сотрудничают с компанией «Анкар». Особый спрос – на лабораторное оборудование и экспресс-тесты на определение антибиотиков в молоке.
Одна из последних революционных европейских разработок – уже на складах.
В Институте мясо-молочной промышленности микробиологи фирмы устраивают тест-драйв.
На мастер-классе – потенциальные покупатели, представители производств. Сейчас в молочной промышленности один из основных и строгих показателей – наличие антибиотиков в продукции.
В техрегламенте Таможенного союза – всего 4 показателя.
Но уже в ближайшее время перечень планируют расширить. А, значит, у белорусских молочных рек на экспортном пути могут появиться рисковые пороги. В эпоху вспыхивающих «молочных» войн «Анкар» готов стать специфическим миротворцем, оставляя сторону, имеющую претензии, без аргументов.
70% молочных предприятий Беларуси сотрудничают с компанией «Анкар»: чем она занимается?
Высокоточный анализатор предоставит безапелляционные доказательства.
Если раньше экспресс-тесты определяли максимально 4 показателя, то новая разработка – настоящая бомба в мировой «молочке».
Бьёт рекорды, выдавая ошеломляющий результат.
Ксения Бородулина, специалист направления контроля качества молока компании «Анкар»:
Мы являемся не только торгующей организацией, но и консультационным центром. Наши партнёры разработали уникальную революционную платформу, которая способна всего за 13 минут с помощью одной тест-полоски проверить наличие более 100 ветпрепаратов. Мы уверены, что с помощью этой инновационной платформы мы сможем укрепить молочный экспортный потенциал нашей страны.