Третий день торгов на дополнительной биржевой сессии. Как отреагировал рынок, розничная торговля и импортеры?

Курс на снижение. Третий день торгов на дополнительной биржевой сессии. Итог – цена доллара ниже вчерашней. На такую тенденцию уже отреагировали и цены в белорусских рублях на импортные товары.

Тенденция, действительно, радует. Рынок курс доллара понизил, давая понять всем игрокам: ситуация идет к стабильности. Четкий биржевой механизм так и должен был сработать.

Второй день торгов принес снижение сразу на 100 рублей. Третий – еще на 20. Шаги пока осторожные, но, тем не менее. 16 сентября за доллар уже давали 8 480 рублей.

В целом, картина по доллару, евро и российскому рублю выглядит так. Эксперты заявляют: спрос и предложение на бирже постепенно сближаются. Импортеры чуть повысили котировки после торгов, экспортеры – умерили аппетиты. Рост объема сделок на допсессии говорит о восстановлении доверия к национальной валюте.

Позитивно оценил работу биржи и Международный валютный фонд. Глава миссии по Беларуси Крис Джарвис сказал об этом журналистам в Вашингтоне. Для продолжения диалога в Минск в октябре направляют очередную миссию, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Крис Джарвис, глава миссии МВФ в Беларуси:

Механизм, который запущен на бирже, я думаю, является очень хорошим первым шагом. Это то, что мы действительно должны видеть как часть программы, которую мог бы поддержать МВФ.



Четкие правила игры, установленные биржей, заметно выравнивают ситуацию на рынке. Банки, к примеру, уже думают о возможности безналичного перевода рублевого депозита в валютный. Добросовестные импортеры уже не закладывают завышенные риски в стоимость привозного товара. И цена в рублях, по прогнозу, упадет даже на инертном рынке недвижимости.

Учиться в Минск Тарас Опарик приехал из Вилейки. Сразу оказался в поисках квартиры. Оплату требовали в валюте. Платить еще в начале сентября приходилось рублями по черному курсу. Сегодня уже появился четкий ориентир – биржевой курс, не зависящий от настроения хозяина жилья.

Тарас Опарик, студент БГУ:

Квартплату я вносил по курсу черного рынка. Сейчас, в свете того, что курс уменьшается, ситуация с этим стабилизировалась, удобнее стало. Квартплата становится меньше. Поэтому появляется какая-то экономия.

Вздохнули с облегчением обладатели валютных кредитов. Даже если раньше банки давали отсрочку по платежам, это все равно не было панацеей.

Иван Гришков:

Весной взял валютный кредит. Были огромные проблемы с тем, чтобы отдать. Но появилась валюта, я купил ее и заплатил весь кредит.



Ценопад в белорусских рублях ощутили покупатели Интернет-магазинов. Если одни все еще продают товар по курсу 10 тысяч рублей, другие охотно выставляют на виртуальные прилавки «красные» ценники. В итоге разница, к примеру, цены телевизора доходит до полтора миллиона рублей. За популярную модель телефона в 500 долларов вчера просили 4 млн 300. Сегодня предлагают на 500 тысяч рублей дешевле, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Павел Щербич, директор Интернет-магазина:

Тенденция идет положительная, к снижению цен. Только за последние несколько дней поставщики предоставили новые прейскуранты, где цены снижены в среднем на 5%. Они это объясняют тем, что нет необходимости закладывать валютные риски, так как валюта уже появилась в свободном доступе.

Спекуляции на курсе доллара в Интернет-магазинах исчезнут с выходом на равновесный курс белорусского рубля, считают специалисты. При снижении курса на торгах допсессии они будут вынуждены снижать цены на продукцию в белорусских рублях, иначе просто потеряют покупателей. Такой же подход и в обычных магазинах, которые пока отстают от виртуальных. В идеале та же краска для волос новой закупки должна стать дешевле, а значит и в рознице стоить меньше.

В целом, все тенденции говорят о постепенном оздоровлении валютного потребительского рынка. Если отдельные игроки пока занимают выжидательную позицию, это лишь до поры до времени.

С момента установления рыночного курса белорусского рубля в обменники люди сдали почти рекордное число валюты. Если в первый день торгов, видя снижение курса, банкам население продало более трех миллионов долларов, то во второй уже более 14.